Publicado 04/05/2024 00:00

Feriado do Trabalho, para o churrasco de carne de boi foi organizada uma vaquinha. E, apesar do final-início do mês, com as contas bancárias combalidas, a arrecadação bateu pouco mais de R$ 500. Ih, sobrou para a farofa caprichada, para as cervejas, para azeitonas e o carvão. Esse ano, o Julio propôs que a carne fosse preparada à moda argentina: na parrilla. Uma homenagem aos hermanos, que estão passando pelo maior perrengue financeiro dos últimos anos. E, por conta do alto custo da vida por lá, estão deixando até mesmo o churrasco de lado.



Será que estão mais chegados às verduras, legumes, peixes e frango, importados do Brasil?



Mas, como fazer o tradicional churrasco argentino? Diferentemente da gente, a grelha argentina não fica embaixo da carne, mas ao lado, como se fosse uma parede em chamas. Foi fácil improvisar aqui na caverna. E, para deixar ainda mais parecida com a legítima, a parrillada aqui recebeu também o contrafilé, que lá eles chamam de chorizo. Ficou divino.



Os hermanos vão ficar felizes. O Julio trouxe até as bandeiras do Brasil e da Argentina. Fred apareceu vestindo calças bombachas, Ibiapina apareceu com chimarrão. O Nelson, como explicou durante a comemoração, não apareceu com o cavalo porque o animal está em greve.



Adilcinho calçou botas de cavaleiro. Os vizinhos de bombordo e de boreste entraram com pães e molhos. A caverna ficou movimentada no feriado. Ninguém falou daquela cantora americana, que está no Rio. Na vitrola, os mais "modernos" discos, de 78 rotações, de Carlos Gardel, abafava as risadas e conversas.



Mas, incrível, os amigos fizeram bolinhas de miolo de pão. Para quê? Ora, para as aves que iriam voltar, final da tarde, passando pelo quintal. É rota predileta dos pássaros. Eles sabem onde garantir o jantar.



De repente, surge na porteira o vizinho do Sul. Segurava uma bandeja enorme, coberta com guardanapos. Não conseguiu tocar o sino, com as mãos ocupadas. E começou a gritar, com berros que ultrapassaram o som que vinha da vitrola. Nelson correu em socorro do amigo. Caramba, eis que a surpresa foi muito apetitosa. O vizinho, meio que ofegante e já segurando seu copo com cerveja, explicou:



– Vi o movimento preparatório da churrascada – afirmou, dando uma golada na bebida.



E continuou: – Então, corri para fritar as batatas. – Outro longo gole e completou: – Ganhei no jogo do bicho, que fiz, mais cedo, logo depois das compras de mercado.



E finalizou:



– Joguei na vaca!