Alguém viu o Noé por aí?Arte: Kiko

Com o frio, comidas gordurosas e pesadas. E maravilhosas. A balança sofre. E cada um agasalha o estômago da maneira que mais gosta nessa época. O Fred, com seus costumes, não deixou de beber cerveja: sem gelo, é claro. Como se dizia antigamente, "da prateleira". A alimentação predileta dele ainda é à moda europeia, com bastante legumes e carnes gordas. Trocando em miúdos, um grande ensopado, com bastante caldo. Os amigos, que desfrutam da culinária suíça, elogiam e pedem bis. Engraçado é que ele não engorda. Mantém o mesmo manequim de 40 anos.



Por falar no Fred, quinta-feira ele emplacou 80 anos de idade. Mandei uma garrafa de vinho. Aposto que preparou aquele panelão. Vamos nos encontrar hoje, sábado, para comemorar a idade "nova" dele. Já até vejo a cena. O bando de amigos, todos coroas, cantando 'Parabéns'. Uma vela solitária, das comuns, sobre um bolinho de fubá, é o início da refeição. Não tem hora para o início e o fim da comemoração. Que bom!



Aqui, na caverna, tem disponível balança, daquela de banheiros. Os amigos verificam o peso, na chegada e na saída. É opcional. A maioria dos amigos, pelo que vejo, somente verificam os quilos quando chegam. Na saída, já calibrados, mesmo tropeçando na geringonça, ninguém dá a mínima atenção.



No último encontro de terça-feira, discutimos os preparativos da comemoração. A preocupação da turma estava focada no fim de semana. Chuva, sol, frio ou calor? Ih, tem previsão de temperatura quase quente, pelo menos para os parâmetros do carioca.



Bem, não importa a temperatura, decidimos pelo churrasco como alternativa permanente, por que, afinal, faça chuva ou faça sol, o calor das brasas garante o aquecimento do ambiente da varanda. E as cervejas geladas temperam o clima. Felizmente, somos um grupo que tem muitas alternativas, principalmente quanto ao cardápio. Quem não tem boi, vai de suíno. Ou vice-e-versa. Ou até o sopão temperado no vinho. Depende do termômetro externo. Afinal, não tem tempo ruim.



Não conseguimos ainda tentar o menu asiático, ou em português claro, o japonês. Quem sabe um dia. Temos que, antes de encarar a comida, treinar com os palitinhos! As últimas informações dos climatologistas mostraram que o nível do mar está subindo. Isso não terá, pelo menos por hora, problemas para o Conselho do Principado de Água Santa. Nós estamos a 80 metros acima do nível do mar. Mas, como seguro morreu de velho e nós ainda estamos vivos, vamos discutir depois da festa, nossos planos para a construção de uma nova arca de Noé. Estamos até mesmo procurando os estudos que ele, Noé, deve ter feito para a construção da primeira arca. Mas, temos uma decisão já confirmada: a arca terá placas de captação de energia solar. Afinal, a geladeira deverá estar abastecida e funcionando.