Publicado 14/09/2024 00:00

Calor infernal em pleno inverno. Essa fumaça desgraçada das queimadas, criminosas ou não, deixa os pássaros atordoados, quase perdidos. Então, nada melhor que espalhar, além das rações e frutas, vasilhas

com água em pontos altos do quintal para o refresco das aves. Trabalho dobrado.

Mas, tenho os amigos certos. Enquanto alimento os alados, são eles que providenciam o tira gosto quase matinal, quase diário, quase repetitivo dos humanos que gorjeiam por aqui. Ah, e nunca esquecem os líquidos: café, sucos, vinho, licor e, acreditem, até água.

É, rapaz. Vida difícil essa a nossa de aposentados, vivendo sob a sombra das árvores e do imenso guarda-sol. Assuntos? Temos muitos. Desde os planos para passeios ou encontros de fim de semana às reclamações, que, para alguns enfadonhas, preenchem quaisquer lacunas de silêncio. As mais recorrentes por essas bandas são sobre as nossas parcas pensões e aposentadorias, as temperaturas loucas que maltratam nossas saúdes, e as malditas dores nas juntas.

Ah, sim, também nunca deixamos de fora da roda, a violência que assola a cidade. Vida difícil- comenta Fred

Pois é respondo. Tanta coisa para resolver. Temos sempre esperança de consertar o mundo. Mas, no fim, acabamos sempre fazendo planos um pouco mais imediatos: decidimos sobre o cardápio para o almoço semanal.

Mas nem todo assunto é admitido aqui: Política? Jamais. Futebol? Nunca. Mas Paraolimpíada, sim. Mas nem sempre concordamos com tudo. No último encontro, por exemplo, escolhi a trilha sonora de Waldick Soriano.

Não agradou a todos. E, não sei se embalado no som do Waldick ou por conta ainda da fumaça suspensa sobre nossas cabeças, o Nelson trouxe uma nova queixa. Na verdade, uma súplica: Aqui, neste quintal, falta uma piscina. Branco no salão. Foi a primeira vez que alguém levantou um senão sobre o Principado.

Júlio ainda tentou desviar o assunto: A COVID tá voltando. E Adilsinho emendou: com esse calor, os

mosquitos também. - E sacou frasco de repelente que trouxe na bolsa. Aplausos! E todos pegaram carona no produto.

Fred voltou para a fumaça: Tenho máscara para proteção da poluição e alertou: vocês precisam do equipamento. Sei onde vende. Ninguém ouviu. Pudera, a patroa serviu bandeja repleta de pastéis e bolinhos de queijo e carne, sem gordura. Um novo silêncio. Ninguém fala com a boca cheia. Assim que o tira-gosto acabou, Nelson voltou ao assunto: Mas e a piscina? Aqui a área é grande, dá para gente erguer uma.

Um novo silêncio.

E Ibiapina mais do que rapidamente...

Podemos trocar o cantor? Alguém me serve uma bebida?