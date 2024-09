Luarlindo Ernesto - Histórias do Luar - O DIA

Publicado 07/09/2024 08:31

A gangorra das temperaturas no Rio, mínimas e máximas, nesses dias de inverno louco, atinge os amigos do Principado da Água Santa. Agasalhos, camisetas, bermudas e cerveja gelada ou batida de limão? Dúvida cruel. Mas, na dúvida, a máxima do Direito é "pró réu".

Então, resolvemos, diante da churrasqueira, bebericar o quente e o gelado. Fica temperado, concordam?

Prevenidos, usamos o ambiente da varanda coberta. É até mais reservado. O problema era a fumaça e as conversas, sempre em tons altos. Então, acabamos descobertos pelos vizinhos do Norte, Sul, Leste e Oeste. Bom ressaltar que todos são bem-vindos.

Não sou malvado. Mas deixo a TV nos canais abertos. Por quê? Ora, para ouvir os candidatos aos cargos de prefeito e de vereadores. Cada figura que aparece... Melhor que certos programas humorísticos!

Tem candidatos que prometem de tudo, como acabar com a pobreza, com as doenças e melhorar a vida dos eleitores. Acho que a propaganda eleitoral foi bolada por

autores de programas humorísticos.

Bem animados com o espírito democrático das eleições, decidimos fazer plebiscitos no Conselho para, a exemplo de nossos parlamentares, propor novas datas históricas e

moções de aplausos.

– Mas acabaríamos um homenageando o outro – lembrou Nelson.

Ibiapina apontou outro problema: a moção de aplausos.



– Se ficarmos aplaudindo uns aos outros, quem vai tirar a carne da churrasqueira?

Os políticos são importantes para, entre outras tarefas, aprovarem as leis que vão reger o país. Tem lei para tudo e para todos. Em Barra das Garças (MT) o prefeito criou uma "reserva de área para Aeródromo de Pousos de OVNI - Objetos Voadores Não Identificados". Em Hong Kong (China) tem a lei da "traição sem perdão", em que esposas são liberadas para matar seus maridos adúlteros.

Mas o que o parlamento mais gosta mesmo é de homenagens. Tem para todos os gostos.

– Pense numa profissão e eu lhe darei a data de comemoração – desafiou o Fernando.

– Qual é o dia do mecânico? – Arriscou Júlio, que tem uma oficina.

E Fernando respondeu na lata: 20 de dezembro.

Já está faltando data para homenagear tanta gente. Na família, já comemorarmos os dias dos pais, das mães, das avós, dos irmãos, das crianças... da sogra.

E nas profissões? Tem até por ramo profissional. Por exemplo: dia do repórter, dia do escritor, dia do editor, dia do fotógrafo e da fotografia. Na área da saúde tem de tudo: dia do enfermeiro, do oftalmologista, do psicólogo, dia do cardiologista, dia do médico. Mas se nenhum deles der jeito, tem o dia do coveiro também, que se comemora um dia antes de Finados.

O Brasil homenageia até a comida. Tem dia do pão de queijo, dia do bolinho de aipim, dia do macarrão, dia do chocolate, dia da baiana do acarajé, sim porque sem ela, a gente não teria essa iguaria tão maravilhosa.

Aliás, hoje é Dia da Independência. Ou morte!