Publicado 05/10/2024 00:00

Após a semana com temperaturas escaldantes, final de semana refrescante e dias bons para reunir os amigos. Até os pássaros mostram que estão mais animados. Ah, e sem o inevitável horário político, obrigatório, eleitoral. Já repararam que certos candidatos são figuras que deveriam aparecer na Escolinha do Professor Raimundo?

A semana foi atribulada aqui, na caverna. A bomba da cisterna pifou. E não poderia ter escolhido um melhor momento para me alarmar, justamente numa época em que aconteceram interrupções no abastecimento de água por toda a cidade. Mas foi consertada. Então foi a vez da geladeira. Simplesmente, pifou. Mas a Lelé, amiga de longa data, e bem mais jovem do que eu, tava por aqui e foi logo encomendando outra. Resolvido.

Ainda falta trocar telhas que foram quebradas. O abacateiro de um vizinho ausente, fez o estrago. As frutas, enormes e pesadas, caem do meu lado da caverna e vão, aos poucos, abrindo um buraco no teto. Não é de hoje. Bolas, o "faz-tudo" aqui da área, o Paulo César, que acabou virando irmão camarada, tá ausente, internado em hospital, vítima de acidente grave. Ele não está melhorando. Triste. Então, tenho que sair catando outros profissionais para resolverem cada encrenca que aparece no domicílio. Pior é que somente sei escrever e falar. Não necessariamente nesta ordem.

Mas, quem tem padrinho... ou madrinha, não fica na mão. Que viva a camaradagem!

Então, com as encrencas sendo resolvidas, posso voltar a velha rotina de varrer o quintal, alimentar os pássaros, receber os amigos, desfrutar dos comes e bebes, trabalhar o dia a dia do jornal, e apreciar a natureza. Ah, e torcer para que nenhum foco de incêndio chegue na vegetação da Serra dos Pretos Forros, essa vizinha soberba que me traz sempre lembranças e, consequentemente, novas histórias. Boas, más, às vezes tristes, mas, quase sempre, alegres.

E vida cheia de afazeres. Que bom que não falta o que fazer. Esqueci de lembrar do calor da semana. Não faz mal. O final tá compensando com a temperatura amena, refrescada e que induz aos cardápios mais pesados, tipo feijoada quase completa. O bando de amigos já trouxe os ingredientes, sólidos e líquidos. Eita time bão! Como dizem uns primos lá da roça. Foi bom lembrar dos parentes do interior. Vou mandar telegrama, pedindo que enviem linguiça, bacon e umas costelinhas de fumeiro. Ingredientes indispensáveis para abastecer o ânimo e o apetite do time de coroas. Ih, já ia esquecendo, eles já usam celulares.