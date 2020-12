Pedro Paulo será o secretário de Fazenda de Eduardo Paes Agência Câmara

Por Nuno Vasconcellos

Publicado 02/12/2020 05:00

O prefeito eleito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM), renova sua confiança no deputado federal Pedro Paulo (DEM) e o convoca para ser o novo secretário de Fazenda do município. A hesitação inicial de Pedro Paulo, ao receber o convite, é justificável. Em entrevista ao colunista de O Dia, Sidney Rezende, o deputado já antevia a situação de caixa que seria deixada por Marcelo Crivella em 2020. O deputado, que é formado em Economia com MBA em Análise de Conjuntura Econômica pela UFRJ, mestrados em Economia Regional na UFF e em Política Aplicada, em Madri, enfrentará a situação com austeridade.



POSSÍVEIS MEDIDAS



No início do ano, Pedro Paulo já estava preocupado. "O quadro é gravíssimo. A Prefeitura do Rio encerrou 2019 com R$ 1 bilhão de déficit orçamentário e R$ 4 bilhões de rombo de caixa, somados os restos a pagar". Tudo indica que o novo secretário parta para "uma redução drástica e rigorosa do custeio. Do lado da receita, é hora de criatividade e articulação política. Oferecer descontos agressivos para pagar em dia e até antecipar impostos e dívidas administrativas e ativa. Criaria uma central na Fazenda dedicada para reduzir inadimplência e negociar antecipações dessas obrigações. Com metas ousadas e bônus vinculados a resultados. Articular politicamente receitas extraordinárias junto ao governo federal, por exemplo, na cobertura de despesas extras na saúde e proteção social".O prefeito eleito quer dar dinamismo já no início do mandato e por isso quer contar com auxiliares de confiança. Nesta cota, além Pedro Paulo, Paes quer contar com Marcelo Calero, deputado eleito pelo Cidadania. Ambos já trabalharam com o novo alcaide. Os dois vão se licenciar do mandato na Câmara e desta forma abrir caminho para seus suplentes.

Arregaçar as mangas

Especialista na fiscalização dos gastos da prefeitura, a vereadora Teresa Bergher (Cidadania) vai disponibilizar ao prefeito eleito levantamentos orçamentários e respostas aos requerimentos de informações feitos pelo seu gabinete e documentos de todas as CPIs que participou, para investigar o governo Crivella. "É momento de somarmos esforços para levantar essa cidade que foi tão prejudicada durante esses quatro anos", diz a vereadora.

Depois da eleição, a economia

Os investidores voltaram a se preocupar com o Brasil. Hoje, o IBGE divulga a produção industrial de outubro, dando início aos dados de atividade do quarto trimestre do ano. Amanhã, o mesmo IBGE divulga os resultados do PIB do terceiro trimestre. O mercado espera alta de 8,2% na margem e queda de 3,2% no ano. Sexta-feira a notícia é o relatório da Anfavea sobre o mês de novembro.

Aperta o cerco aos traficantes de animais

Apoiadores de vários países do mundo assinaram petição para os líderes do G20, provando que existe um grande apoio público para banir o comércio global de animais silvestres. Estima-se que o Brasil participe com cerca de 5% a 15% do número total de animais silvestres comercializados ilegalmente em todo o mundo. A polícia do Rio prepara uma ação para prender traficantes que usam o Rio como rota do crime.

Informações ao consumidor

Tem sido discutido na Alerj o projeto de lei do deputado Átila Nunes para que a quantidade de sal existente em produtos de consumo imediato e o percentual deste em relação à quantidade diária de ingestão recomendada pelo Ministério da Saúde deverão ser informados aos clientes de bares, lanchonetes, restaurantes e cantinas de escolas públicas e privadas.

Twittadas do Nuno

A Um absurdo a prefeitura do Rio ter encerrado o atendimento médico online em pleno colapso da rede de saúde pública e particular. O Telessaúde precisa, na verdade, ser permanente, já que a população clama por ajuda nesta área. coluna Informe do Dia foi destaque no prestigiado The Guardian . Orgulho dessa repercussão após pouco tempo assinando a coluna. Agradeço à equipe do jornal e ao meu guru, Ricardo Gallupo. Uma motivação a mais para irmos além.