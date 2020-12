Reportagem do jornal britânico 'The Guardian' cita coluna do Dia Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/12/2020 14:19 | Atualizado 01/12/2020 14:20

Rio - A coluna Informe do Dia foi citada pelo jornal britânico 'The Guardian' nesta segunda-feira. O periódico destacou a coluna de Nuno Vasconcellos desta segunda-feira que repercutiu a derrota do prefeito Marcelo Crivella nas urnas no último domingo. O colunista e proprietário dos jornais O DIA e Meia Hora ressaltou que o resultado da eleição municipal na capital fluminense foi uma vitória do povo do Rio de Janeiro.

"Ao conduzir o candidato do DEM à prefeitura, o carioca votou em si mesmo e rejeitou o lobo em pele de cordeiro encarnado por Marcelo Crivella — que em seus quatro anos de mandato revelou sua pequena estatura como homem e como político", diz trecho do Informe do Dia, destacado no jornal britânico.

Publicidade

O Guardian ressaltou que, apesar de ser aliado do presidente Jair Bolsonaro, Marcelo Crivella perdeu em todas as zonas eleitorais da cidade o que, segundo o jornal, representa o triunfo da diversidade. O atual prefeito é descrito pelo periódico inglês como "um bispo neopentecostal amplamente odiado, considerado por alguns o pior prefeito da história da cidade".



O jornal acrescenta em sua reportagem que em sua coluna no Dia, Nuno Vasconcellos saudou os eleitores cariocas por ignorar a “falsa pregação” do prefeito evangélico.

Publicidade

Informe do Dia é destacado em reportagem do jornal britânico The Guardian Reprodução

O Guardian informa os britânicos de que o Rio não foi a única cidade a rejeitar candidatos apoiados por Bolsonaro e avalia que o segundo turno das eleições municipais indicaram que alguns brasileiros estão se cansando do estilo incendiário do presidente da República. A eleição de Bruno Covas, de centro-direita, em São Paulo, também foi apontada como indicação de moderação no cenário político brasileiro.



Publicidade

Por fim, o jornal destaca o mau desempenho do Partido dos Trabalhadores (PT), que não conseguiu eleger prefeito em nenhuma capital do país pela primeira vez desde a reabertura democrática em 1985. E ressalta Guilherme Boulos (Psol), de 38 anos, como "força que parece estar preenchendo parte do vazio" na esquerda brasileira.