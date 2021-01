O roubo de Combustível gera um prejuízo de R$ 150 milhões Divulgação

Por Nuno Vasconcellos

Publicado 20/01/2021 05:00

A Polícia Civil prendeu em casa, no bairro Jardim Santa Rita, o ex-vereador e ex-policial militar Alex Rosa. Ele é alvo da operação "Pit Stop", contra o desvio de combustível em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O político seria o chefe de uma das quadrilhas que atuam no Rio. O problema é mais sério do que se pensa. O diretor do Centro Brasileiro de Infra Estrutura (CBIE), Adriano Pires, estima que a perda anual da Petrobras provocada por furto de combustíveis alcance R$ 150 milhões. A empresa disponibiliza o número 168 para receber alertas da população que ajudem a chegar aos autores. O crime pode ser dividido em três categorias com diferentes níveis de complexidade: importação ilegal ou combustível ilegal; furto de carga de caminhão e furto de carga em duto.



O CERCO SE FECHA



Um consultor que conhece o assunto com profundidade, mas pediu para não ter seu nome revelado, conta que a Polícia Civil e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro "fazem um trabalho fantástico. Com a atuação em duas frentes, o furto em dutos e em caminhão diminuiu muito no Rio de Janeiro. Tem sido um trabalho de 3 anos dos dois órgãos e com o sistema Petrobras colaborando. A empresa investiu muito nisso", diz ele. As autoridades contam com o apoio da população, até porque, o furto de combustível de dutos pode colocar em risco a vida de pessoas e o meio ambiente. "É uma covardia social. É camuflada a baixíssima qualidade, vaza e pode gerar uma catástrofe", alerta. O que os engenheiros esclarecem é que o combustível ilegal não respeita o sistema tributário. E mais, o solvente pode ser importado e transformado em gasolina de má qualidade. "É crime organizado. Há indústrias secundárias que fazem esse tipo de ação e não são pequenas".

Mais verde, mais ar puro

Publicidade

Convênio entre Governo do Estado e a Prefeitura de Nova Iguaçu viabiliza o projeto de reflorestamento na cidade da Baixada Fluminense, onde se pretende plantar 300 mil mudas de espécies nativas da Mata Atlântica. O Florestas do Amanhã irá fazer o reflorestamento de 150 hectares na APA Gericinó-Mendanha, em Tinguá e em Morro Agudo.

Maldade palaciana

Publicidade

Piadinha que circulou no Palácio Guanabara esta semana é que o presidente Jair Bolsonaro estaria estudando a hipótese de vir ao Rio nesta quinta-feira. O motivo seria assistir ao lançamento do novo filme do Pinóquio, a clássica história do boneco de madeira que se transformou em um garoto de verdade.

O mundo dá voltas

Publicidade

A deputada direitista Alana Passos (PSL) escreveu nas suas redes sociais no 15 de janeiro: "Eu vou tomar a vacina do Bolsonaro. Talkey?". A vacina disponível para o morador do Rio de Janeiro é a chinesa Coronavac, da Sinovac-Butantan, a mesma do governador de São Paulo, João Doria.

Quilombolas são prioridade

Publicidade

O Ministério Público Federal questionou o Ministério da Saúde exigindo a inclusão das comunidades quilombolas do Estado do Rio de Janeiro na primeira fase de vacinação nos termos da lei, como previsto no Plano Nacional de Vacinação.