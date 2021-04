Presidente da OAB, Felipe Santa Cruz é cotado para ser candidato do PSDB ao governo do Rio. Reprodução/Twitter

Por Nuno Vasconcellos

Publicado 13/04/2021 05:00

O PSDB do Rio de Janeiro já está se movimentando para escolher o melhor nome para concorrer ao Governo do Estado. Um dos mais lembrados é oatual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. Um tucano com passagem nacional pelo partido explica algumas qualidades do advogado. "Ele tem ótima relação com o João Doria e seria um ótimo candidato do tucano ao governo do Rio. Felipe foi vitorioso na Ordem e poderá ser na vida política. O mandato dele na OAB termina em janeiro de 22", disse.



ARTICULAÇÃO EM ANDAMENTO



Está cedo para o partido bater o martelo. Felipe Santa Cruz ganhou projeção em 2019 quando venceu a disputa pela presidência da OAB e, desde então, se entusiasmou com a possibilidade de entrar na política partidária. A sua candidatura para o Palácio Guanabara ganhou espaço por ter se mantido um crítico feroz do Governo Jair Bolsonaro. O advogado tem conversado com o PSB e o PDT. Mas a excelente relação com Doria pesou na hora de acelerar as articulações com o PSDB. A política está nas veias da família. No passado, o seu pai, o pernambucano Fernando Santa Cruz, estudante de Direito, funcionário público do estado de São Paulo e militante da Ação Popular Marxista-Leninista foi preso, no Rio, onde estava em passeio com a família. Detido no sábado de Carnaval do ano de 1974 por agentes do DOI-Codi, Fernando Santa Cruz foi levado de volta a São Paulo e nunca mais foi visto, e hoje consta na lista de desaparecidos políticos.

Educação em debate

Com pareceres contrários das Comissões de Saúde e de Educação da Alerj, será discutido hoje (13) na Assembleia o projeto de lei do deputado Brazão (PL), em que autoriza o poder executivo a considerar a prestação de atividades educacionais, com aulas presenciais, tanto na rede pública quanto na rede privada, como atividade essencial durante a pandemia.

Negócios na pandemia

Nova pesquisa do Instituto Fecomércio RJ, feita entre os dias 1º e 4 d abril, mostra que para 51,8% dos empresários a situação de seus negócios se agravou bastante nos últimos três meses, percentual bem maior do que o apurado em março (23,2%). Para 31,5% dos entrevistados, houve uma piora, seguidos por 11,5% que acreditam que a situação do seu empreendimento permanece igual. Apenas 3,8% afirmam que houve uma melhora e 1,4% sinalizaram uma melhora significativa.