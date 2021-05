Regulamentação de lei prevê pagamento de auxílio emergencial a guias de turismo Ricardo Cassiano/Agencia O Dia

Por Nuno Vasconcellos

Publicado 21/05/2021 05:00

A Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) tem se esforçado, seja através de audiência pública, inclusive com a presença do secretário de Estado da Casa Civil, Nicola Miccione, - como por mobilização social para achar uma saída para um dos setores mais estratégicos do Rio de Janeiro, o de turismo. Um dos planos é debater a proposta de regulamentação da Lei 8.858/20. A norma prevê o pagamento de auxílio emergencial aos guias de turismo do estado do Rio de Janeiro. Eles representam aproximadamente 30% dos profissionais do setor de todo o país e, desde a sanção da lei, em junho do ano passado, esperam pela concessão do benefício garantido pela medida. Para Fátima Facuri, presidente da ABEOC-BR, Associação Brasileira de Empresas de Evento, a ajuda é bem vinda. "São inúmeras as categorias profissionais em extrema necessidade neste momento. O turismo e os eventos foram os setores que mais sofreram desde o início da pandemia e são intimamente ligados. Todo auxílio que venha a socorrer trabalhadores e suas famílias é bem-vindo para, como o nome mesmo diz, atender às necessidades emergenciais. Paralelamente, precisamos, urgentemente, traçar um plano de retomada das atividades que garantam, definitivamente, o reerguimento social e econômico. Há protocolos para tal", garante. O presidente do HotéisRio, Alfredo Lopes falou também sobre a situação difícil dos guias de turismo. "São pessoas mais especializadas em alguns programas turísticos, ou de aventura, ou turismo religioso, ficaram desempregados e estão passando realmente necessidade. Na Associação de Hotéis, buscamos fazer programa para distribuir cestas básicas".



TURISMO NO INTERIOR



O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Vassouras, Wanderson Farias, diz que "os guias fazem parte de um dos setores mais impactados pela pandemia e estão em uma situação bastante vulnerável. Considero mais do que justo ampará-los". Wanderson lembrou que sua cidade recebe muita gente de fora disposta a conhecer o ciclo do Café, pontos turísticos agradáveis, e museus consagrados como Casa da Hera, também conhecido como Chácara da Hera, situado no Centro de Vassouras.

Inclusão no Programa de Vacinação

O deputado estadual Rodrigo Amorim lançou ontem o site www.umadosedecuidado.com.br, com o objetivo de reunir assinaturas de pais e cuidadores de pessoas com deficiências e condições genéticas mentais atípicas. O parlamentar quer ir a Brasília exigir que o Programa de Vacinação atenda à lei 9.264/21, já sancionada pelo governador, e que dá prioridade a pais e cuidadores na vacinação.

A troca de partido do governador

Depois de fazer uma análise de todas as opções partidárias para si e seus aliados, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, entendeu que o PL era a sua melhor opção. Uma das razões para trocar o PSC pela nova legenda é ter no PL muitos amigos próximos e também um ideário semelhante ao que ele pensa, não só na pauta política como nas questões de costumes.