Projetos de lei devem ajudar taxistas na pandemia. Reginaldo Pimenta

Por Nuno Vasconcellos

Publicado 19/04/2021 05:00

No ano passado, o vereador Luiz Ramos Filho (PMN) apresentou projeto de lei para suspender a cobrança da vistoria anual do taxista - categoria muito prejudicada pela pandemia. Mas a então presidência da Câmara, comandada pelo vereador Jorge Felippe (DEM), mandou o projeto ao arquivo. No dia 8 de abril deste ano, Ramos Filho reapresentou o projeto, que beneficiará também cabritinhos e vans. "O trabalhador tem sido muito prejudicado e o poder público deve suspender a cobrança. Espero que antes mesmo do projeto ser aprovado a prefeitura se sensibilize e suspenda a vistoria", diz o vereador. Até a última sexta-feira (16), nenhum outro projeto sobre cancelamento ou suspensão da cobrança da vistoria dos táxis foi protocolado no sistema da Câmara. Só mesmo o de Ramos Filho.



VAI DE TÁXI?



Outra ação chamou a atenção no Palácio Pedro Ernesto: o vereador Jorge Felippe, fora da presidência da Câmara este ano, substituído por Carlo Caiado (DEM), apresentou um projeto de Lei que cancela a taxa de vistoria obrigatória para os taxistas na cidade do Rio. A taxa foi suspensa este ano através de um ofício enviado pelo vereador ao prefeito Eduardo Paes, mas o projeto de lei pretende desaparecer a taxa sem que a categoria precise posteriormente ter esta despesa. "Os taxistas foram atingidos diretamente com a crise da Covid-19. O projeto se faz necessário, uma vez que a categoria teve uma redução expressiva em seus rendimentos e enfrenta sérias dificuldades", defendeu o vereador.

Covid e planos de saúde

O deputado Pedro Ricardo (PSL) vai mexer num vespeiro. Depois de criar projeto contra festas clandestinas, agora ele quer punir os planos de saúde que demorarem a liberar a realização de exames para diagnóstico da Covid, conforme obriga a ANS. “O paciente precisa do diagnóstico rápido e não pode esperar toda a burocracia dos planos de saúde, as mortes aumentam todos os dias”, afirma.

Financiamento na pandemia

De março de 2020 a março de 2021, a AgeRio contabilizou R$ 107,8 milhões em novos financiamentos. Ao todo, foram mais de duas mil contratações em diversas atividades como restaurantes e similares, comércio varejista, hotéis, agência de viagens, entre outros. As linhas de crédito contemplaram empresas de diversos portes, desde os microempreendedores até grandes estabelecimentos.

Concurso de poesia

O secretário municipal de Envelhecimento Saudável, Junior da Lucinha, prorrogou inscrições para o concurso de poesia para o dia 29 de abril. Idosos cariocas poderão participar de uma das ações que a secretaria vem desenvolvendo com intuito de amenizar o distanciamento social dos mais velhos. Inscrições podem ser feitas através do número de WhatsApp 96518-2106 e as melhores poesias ganharão par de ingressos para a Rio Star, maior roda gigante da América Latina, troféu e medalha.

Twittadas do Nuno

Novamente falo da importância de um plano de governo a longo prazo. O encolhimento da classe média, colocando cerca de 4,9 milhões de famílias para a classe baixa, precisa mobilizar todos os governantes. Algo precisa ser pensado para reduzir os impactos familiares e econômicos.

A semana começa com vacinação de pessoas de 60 e 61 anos na cidade do Rio. O ritmo deveria estar mais acelerado, mas é importante estarmos caminhando, sem paradas. Confira a data da sua segunda dose para garantir a sua imunização.