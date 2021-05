Vacinação para pais e tutores de pessoas com deficiências intelectuais será prioridade. Divulgação

Por Nuno Vasconcellos

Publicado 04/05/2021 05:00

Pais, mães e tutores de pessoas com deficiências intelectuais poderão ser incluídos entre as prioridades de vacinação contra Covid-19. De acordo com a norma, são doenças intelectuais: Síndrome de Down, Síndrome do X-Frágil, Síndrome de Prader-Willi, Síndrome de Angelman, Alzheimer, Transtorno do espectro do autismo (TEA), doenças incapacitantes, temporárias ou permanentes e quaisquer outras descritas pelo médico. A medida prevê que todos os contemplados apresentem documentação que comprove o vínculo com a pessoa com deficiência. A nova medida foi determinada pela Lei 9.264/21, sancionada pelo governador Cláudio Castro e publicada no Diário Oficial do Estado.



OUTRAS PRIORIDADES



A medida é de autoria original do deputado Rodrigo Amorim (PSL) e altera a Lei 9.040/20, que autoriza a prioridade para trabalhadores da Saúde, Segurança Pública, Assistência Social, Educação, indígenas e quilombolas, pacientes imuno deprimidos, trabalhadores do setor alimentício e da agricultura, funcionários de farmácias e de pet shops, pessoas em privação de liberdade e exercentes de atividades religiosas. “As pessoas com deficiência intelectual possuem dificuldades alimentares e de funções de estruturas orgânicas, como o trato respiratório e sistema imunológico, por isso é importante imunizar as pessoas que estão por perto e cuidam dela”, justificou Amorim. Também assinam o texto como coautores os seguintes deputados: Lucinha (PSDB), Carlos Macedo (REP), Brazão (PL), Martha Rocha (PDT), Bebeto (PODE), Zeidan (PT), Tia Ju (REP), Alana Passos (PSL), Célia Jordão (Patriota), Val Ceasa (Patriota), Márcio Pacheco (PSC), Gustavo Schmidt (PSL), Elton Cristo (Patriota), Dr. Deodalto (DEM), Dionísio Lins (PP), Valdecy da Saúde (PTC), Vandro Família (SDD), Jair Bittencourt (PP), Márcio Canella (MDB), Anderson Alexandre (SDD), Giovani Ratinho (PROS) Pedro Ricardo (PSL), Wellington José (PMB), Marcus Vinícius (PTB).

Uma estrela sobe

Publicidade

O deputado Rodrigo Bacelar é hoje o parlamentar de mais prestígio no governo estadual. Para comemorar a concessão da Cedae para a iniciativa privada, ele reuniu um grupo de parlamentares favoráveis ao governador Cláudio Castro. Na mesa, como seus convidados,Léo Vieira, Rodrigo Amorim, Gustavo Tutuca, Thiago Pampolha, Alexandre Knoploch, Jair Bittencourt, Márcio Pacheco e o “novo” neo-governista Alexandre Freitas.

Novo portal de Niterói

Publicidade

Já está funcionando o novo portal da prefeitura de Niterói que reúne informações sobre 274 serviços prestados ao cidadão pela administração municipal. No site e aplicativo do “Portal de Serviços”, a população poderá emitir a segunda via do IPTU, informações sobre os programas assistenciais na pandemia, castração de animais, troca de lâmpada, coleta de lixo e solicitação de poda de árvore.