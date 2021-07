Deputado Alexandre Knoploch teve seu carro atacado na última segunda-feira. - Divulgação/Paulo A. Santos

Por Nuno Vasconcellos

Publicado 06/07/2021 05:00

O deputado estadual Alexandre Knoploch (PSL) e o federal Daniel Silveira (PTB) já foram do mesmo partido. Outras semelhanças os aproximam: ambos são de direita, têm posicionamento ideológico conservador e se orgulham pela simpatia à política bolsonarista hoje no comando do Palácio do Planalto. Tem gente que os acha inclusive parecidos fisicamente, embora de proporções distintas. O que os liga também é que são de pavio curto, com temperamento mais explosivo do que a média das pessoas. De líder comunitário na Tijuca - e originário na área de TI - Knoploch, em 2018, saltou para a política com sucesso.



ACONTECIMENTOS



Anualmente o parlamentar tem sido vítima de acontecimentos que acabam mobilizando a Polícia. Na manhã desta segunda-feira (5), testemunhas relataram que bandidos armados atacaram o carro usado pelo deputado, sua equipe de assessores e seguranças, na Rodovia Presidente Dutra. Em nota, a assessoria de Knoploch "agradece a preocupação e informa que estava passando pela Via Dutra, na altura de Comendador Soares, na manhã desta segunda-feira (5), quando bandidos fizeram disparos contra o veículo. Para proteger o parlamentar, seus seguranças revidaram a injusta agressão". Apesar do intenso confronto, não houve registro de feridos. Há um ano, o deputado se envolveu em uma confusão na porta de um restaurante em Brasília. Knoploch foi acusado de ter atirado contra um advogado, que acabou atingido no pé. Em 2019, o parlamentar e policiais lotados em seu gabinete viram um assalto a uma academia próximo à residência de Knoploch. Os agentes prenderam o suspeito.

Mudança

Nilton Caldeira e Eduardo Paes - Reprodução/Instagram

Semana passada, o vice-prefeito do Rio, Nilton Caldeira, e seus três assessores arrumaram a mudança e desocuparam as salas do 15º andar do Centro Administrativo São Sebastião. Eles passam a ocupar o espaço da Secretaria de Habitação, que fica no outro prédio. No lugar antes ocupado por Caldeira, está agora Ronnie Aguiar, vice-presidente do PSD Rio e fiel escudeiro de Paes, que agora ocupa a presidência do partido no estado.

Tarifa social de energia elétrica

Senador Carlos Portinho (PL) conseguiu incluir emenda de sua autoria no projeto de lei que desburocratiza a inscrição de famílias de baixa renda no benefício da tarifa social de energia elétrica aprovado no Senado. Pela emenda, consumidores beneficiários de programas habitacionais de interesse social terão mesmo direito de serem enquadrados automaticamente como beneficiários da tarifa social de energia elétrica.