Servidores dão as costas a Márcio Pacheco (PSC) durante discurso do líder de governo - Foto de leitor

Publicado 05/01/2022 16:33

Os ânimos esquentaram na sessão extraordinária desta quarta-feira (05) da Assembleia Legislativa, que analisa o veto parcial do governador Cláudio Castro a trechos da lei que criou o Sistema de Proteção Social dos Militares.

Durante a fala de Márcio Pacheco (PSC), líder do governo, servidores que estavam no plenário deram as costas ao deputado.

E o clima entre ele e o presidente da Casa, André Ceciliano (PT), também não estava dos melhores. Com os microfones desligados, os dois discutiram — com direito a dedos em riste.

A votação ocorre neste momento.