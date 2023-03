Rodrigo Neves (PDT), Renato Machado (PT) e Comte Bittencourt (Cidadania) - Reprodução / redes sociais

Publicado 02/03/2023 22:07 | Atualizado 02/03/2023 22:08

Depois de se enturmar com Paulo Okamoto , um dos próceres do PT, o deputado de primeiro mandato Renato Machado (PT) partiu para a política de boa vizinhança — literalmente — com a turma da centro-esquerda de Niterói. Na manhã desta quinta-feira (2), ele esteve com o secretário Executivo da antiga capital do Rio, Rodrigo Neves (PDT) e com Comte Bittencourt (Cidadania).