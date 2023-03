Sessão plenária desta quinta-feira (2) na Câmara Municipal do Rio - Reprodução

Sessão plenária desta quinta-feira (2) na Câmara Municipal do RioReprodução

Publicado 02/03/2023 17:08

A Câmara Municipal do Rio homenageou os artistas Ludmilla e Emicida, durante sessão na tarde desta quinta-feira (2), com as medalhas Chiquinha Gonzaga e Pedro Ernesto, propostos pela vereadora Mônica Benício (PSOL). Ao contrário da gritaria na Alerj, que acabou negando homenagens a ambos , na Cinelândia o clima foi da mais absoluta normalidade.