O MPE pediu ao TRE indeferimento do registro de candidatura de Rueda, presidente do União Brasil - Divulgação

O MPE pediu ao TRE indeferimento do registro de candidatura de Rueda, presidente do União Brasil Divulgação

Publicado 23/09/2026 05:00

O candidato a deputado federal Antonio Rueda, presidente nacional do União Brasil, é aliado político do ex-prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella - inclusive aparecem juntos no horário eleitoral. Rueda voltou a ser citado em investigações da Polícia Federal relacionadas a esquemas de fraude no setor de combustíveis e a suspeitas de propriedade oculta de aeronaves ligadas a investigados por lavagem de dinheiro. O Ministério Público Eleitoral chegou a pedir a rejeição de sua candidatura por suposto envolvimento de chefes de milícias na campanha, mas o TRE-RJ liberou por unanimidade. O nome de Rueda também apareceu em apurações da PF sobre um suposto corredor de importação e sonegação de combustíveis no Amapá, envolvendo transações financeiras e conexões com o crime organizado.

Leis ampliam direitos de pessoas com doenças raras

Pacientes com doenças raras contam com mais proteção no estado do Rio - Foto: Divulgação

Pacientes com doenças raras contam com mais proteção no estado do RioFoto: Divulgação

Novas Leis estaduais ampliam a proteção a mais de um milhão de moradores do Rio de Janeiro que convivem com doenças raras. Entre os avanços estão o Estatuto da Pessoa com Doença Rara, atendimento prioritário em hospitais e clínicas, proteção contra o cancelamento de planos de saúde e assistência especializada para pacientes com epidermólise bolhosa, doença genética não contagiosa. As medidas exigem acesso mais rápido aos serviços de saúde em todo o estado.

Baluarte da Portela homenageada com medalha

Tia Surica será homenageada hoje com a Medalha Chiquinha Gonzaga, honraria concedida pela Câmara Municipal de Vereadores. A iniciativa partiu do vereador Leonel de Esquerda (PT). A entrega acontecerá durante uma feijoada que reunirá artistas e integrantes da Portela, em Madureira, na Zona Norte do Rio.

Especialistas apresentarão propostas ao futuro governador

O Instituto Rio Metrópole realiza, a partir de hoje, no Palácio Guanabara, uma série de debates sobre mobilidade, planejamento urbano, habitação e mudanças climáticas. Especialistas, gestores públicos e representantes de instituições vão discutir propostas concretas para a Região Metropolitana do Rio. As sugestões serão consolidadas em uma Carta de Recomendações que integrará a Agenda Metropolitana a ser entregue ao próximo governador.

PICADINHO

A 1ª Festa Literária de Duque de Caxias, de hoje ao dia 26, terá as presenças de Conceição Evaristo, Luiz Antonio Simas, Bia Bedran, Clóvis Monteiro, Leonardo Bruno e o ator caxiense Sílvio Guindane.



O médico homeopata Fábio Bolognani é um dos palestrantes da ação social alusiva ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Hoje e amanhã, das 10h às 17h, no TJRJ.



O HealthTech Summit Rio 2026 será realizado hoje e amanhã, das 9h às 18h. Centro de Convenções RB1, na Praça Mauá, no Centro.

Colaboração de Claudia Villas Boas