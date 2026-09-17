Lula apresenta plano de segurança para o Rio de Janeiro com foco no combate ao crime organizado - X (antigo Twitter)/Reprodução

Lula apresenta plano de segurança para o Rio de Janeiro com foco no combate ao crime organizadoX (antigo Twitter)/Reprodução

Publicado 17/09/2026 05:00

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentará amanhã o plano integrado de segurança pública voltado especificamente para o Rio de Janeiro. O projeto-piloto de cooperação reunirá os esforços do governo federal, estadual (liderado pelo governador em exercício Ricardo Couto) e da Prefeitura da capital. De olho na eleição, Lula sabe que precisa agradar 12.857.000 eleitores fluminenses aptos a votar, conforme dados oficiais divulgados pelo TRE-RJ. O projeto prioriza o combate estruturado ao tráfico de drogas, contrabando de armas e ao domínio territorial de facções e organizações criminosas em áreas periféricas. Segundo o presidente, a meta principal é desarticular o "terrorismo do narcotráfico" para "livrar o povo da periferia" do controle do crime organizado. Lula destacou que a consolidação definitiva dessa estratégia nacional depende da aprovação da PEC da Segurança Pública no Congresso. A aprovação viabilizará a criação de um ministério exclusivo para a pasta.

Podemos anuncia nova chapa ao Senado RJ

Podemos anuncia nova composição da chapa de Marcos Dias ao Senado - Carlos Elias Junior/ Agência O Dia

Podemos anuncia nova composição da chapa de Marcos Dias ao SenadoCarlos Elias Junior/ Agência O Dia

Após o deferimento unânime do registro de candidatura de Marcos Dias ao Senado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, o Podemos anunciou uma nova composição de sua chapa. Elaine Diniz assume a primeira suplência, enquanto Rafael dos Santos Silva, o Rafinha JJ, passa a ocupar a segunda suplência. Segundo o partido, a mudança fortalece a campanha e amplia o diálogo com os eleitores fluminenses.

Sem Paes, Siri reforça discurso da esquerda

William Siri (PSOL) quer ser identificado como o candidato ao governo estadual "mais à esquerda" entre todos na disputa. A ausência de Eduardo Paes no evento a favor de Lula ampliou o contraste entre as estratégias adotadas pelos dois grupos.

SAMU amplia treinamento em saúde mental

O SAMU Capital tem reforçado a capacitação de equipes para atender ocorrências de saúde mental, um dos principais motivos de acionamento do serviço. De janeiro a agosto, o estado registrou 18,4 mil chamados psiquiátricos, dos quais 2.484 estavam relacionados à violência autoprovocada, segundo a SES-RJ.

PICADINHO

A Escola Superior da AGU lança hoje, às 17h30, no Centro Cultural da Justiça Federal, no Rio, livro sobre integridade eleitoral e democrática nas Américas.



A exposição "Arte Têxtil em Turmalina e Veredinha – Jequitinhonha, MG" será inaugurada hoje, às 17h. A mostra reúne peças que retratam a tradição e a evolução do trabalho manual na região mineira.



Comida di Buteco volta ao BarraShopping entre 18 e 20 de setembro, reunindo bares premiados do Rio, Niterói e Baixada. Entrada gratuita e petiscos a partir de R$ 40.



Colaboração de Isabella Rossino