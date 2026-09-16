Tribunal Eleitoral afasta grupo político ligado ao pastor Everaldo Dias das eleições após julgamento - Renan Areias / Agência O Dia

Tribunal Eleitoral afasta grupo político ligado ao pastor Everaldo Dias das eleições após julgamentoRenan Areias / Agência O Dia

Publicado 16/09/2026 05:00 | Atualizado 16/09/2026 08:56

sessão do TRE que barrou as pretensões políticas do pastor Everaldo Dias , candidato a primeiro suplente de senador pelo Podemos e ao seu filho Filipe de Almeida (Podemos), que pretendia voltar para à Câmara Federal, foi avassaladora. Por tabela, inviabilizou também a candidatura ao Senado do também pastor e irmão de Everaldo, Marcos Dias, que não poderá concorrer ao Senado individualmente. O Pastor Everaldo foi acusado pelo TRE de estar envolvido com uma organização criminosa caracterizada como "milícia de gravata", estruturada ainda no Governo Wilson Witzel. Segundo delação premiada de um ex-secretário de Estado e quebras de sigilo bancário e telemático, o grupo teria criado uma "caixinha" de vantagens indevidas, abastecida pelo direcionamento de licitações na área da Saúde e pela cobrança de valores de fornecedores do Estado. Pastor Everaldo e os citados podem recorrer.

Após deferimento unânime de Marcos Dias, Podemos fortalece chapa ao Senado com nova composição

Após o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro deferir, por unanimidade, o registro da candidatura de Marcos Dias ao Senado Federal, o Podemos apresenta uma nova composição para a chapa que disputa uma das vagas pelo estado do Rio de Janeiro.



Na nova composição da chapa, Elaine Diniz assume a primeira suplência, enquanto Rafael dos Santos Silva, o Rafinha JJ, passa a integrar a chapa como segundo suplente.



Rafinha JJ é formado em Administração de Empresas, empresário e com experiência em cargos de gestão na administração pública, também integra a Juventude do Podemos e representa uma nova geração de quadros comprometidos com a participação política e com a construção de soluções para o Rio de Janeiro.



Com a decisão favorável da Justiça Eleitoral e a nova formação da chapa, o Podemos avança para uma nova etapa da campanha com uma equipe fortalecida e preparada para ampliar o diálogo com a população fluminense.

Parque do Cantagalo recebe novo sistema de iluminação

Modernização da iluminação melhora a visibilidade de frequentadores - RioLuz

Modernização da iluminação melhora a visibilidade de frequentadoresRioLuz

O Parque do Cantagalo, às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas, ganhou nova iluminação após a conclusão das obras de modernização realizadas pela RioLuz. A intervenção incluiu a instalação de luminárias LED, projetores, postes e novos equipamentos de infraestrutura, ampliando a segurança e o conforto de moradores, atletas e visitantes. As melhorias integram o programa Luz Maravilha e também valorizam a paisagem e a área verde do parque durante a noite.

Com ISS reduzido, Maricá busca ampliar base econômica

Maricá reduziu para 2% a alíquota do ISS para empresas de tecnologia, inovação, software, consultoria e serviços administrativos. A medida busca atrair novos negócios, ampliar a base econômica do município e reduzir a dependência das receitas do petróleo. Para atividades presenciais, a taxa segue em 5%, sem alterações.

TrensRJ formam mais maquinistas mulheres

Os trens urbanos do Rio terão mais mulheres no comando. A Setram e a TrensRJ iniciaram a formação da primeira turma de maquinistas composta apenas por mulheres. Oito profissionais passarão por dez meses de treinamento teórico e prático para atuar no sistema ferroviário, ampliando a presença feminina no setor.

PICADINHO

A Camorim formou 34 alunos no curso de Moço de Máquinas, realizado em parceria com o IMAPOR. A iniciativa busca ampliar a mão de obra qualificada para o setor naval.



Instituto Orire e Grupo Carrefour Brasil abrem mais de 700 vagas gratuitas em cursos on-line de qualificação profissional. As inscrições começam em 17 de setembro.



O IBMR recebe, dia 17, na Barra, a 3ª edição do Ânima Compliance Experience, com debates sobre compliance e liderança feminina. A participação é gratuita.



Colaboração de Isabella Rossino