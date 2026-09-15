STF ainda não se manifestou sobre os recursos apresentados - Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

STF ainda não se manifestou sobre os recursos apresentadosFabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 15/09/2026 05:00 | Atualizado 16/09/2026 08:50

A apreensão dos políticos fluminenses é alta diante do desfecho para a crise no STF. Eles dizem que tudo dependerá da condução dada pelo presidente Edson Fachin. O temor é de que o julgamento aprofunde a exposição do esquema bilionário de desvios do Rioprevidência e da Cedae para o antigo Banco Master. O grupo ligado ao ex-governador Cláudio Castro (PL) acompanha com forte nervosismo o embate entre os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça. Teme-se novas quebras de sigilo e os efeitos de vazamentos às vésperas da eleição, o surgimento de acusações de proteção, omissão e desdobramentos que possam atingir a bancada federal. O escândalo também asfixia o cenário eleitoral, uma vez que o senador Flávio Bolsonaro (PL) está sob a mira da PF por supostamente ter recebido R$ 61 milhões de Vorcaro por meio do braço de investigação que apura fraudes em emendas destinadas ao filme Dark Horse.

PSOL insiste na cassação de Mario Frias

PSOL/Rede pedem a cassação do mandato do deputado Mario Frias - Divulgação/Câmara dos Deputados

PSOL/Rede pedem a cassação do mandato do deputado Mario FriasDivulgação/Câmara dos Deputados

A Federação PSOL/Rede protocolou na Câmara dos Deputados representação pedindo a abertura de processo disciplinar e a cassação do mandato do deputado federal Mario Frias (PL) por suposta quebra de decoro parlamentar. O documento cita suspeitas de uso indevido de recursos de emendas parlamentares, movimentações financeiras consideradas atípicas e outros fatos que são alvo de investigação.

TRE-RJ multa Knoploch por propaganda irregular

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro condenou o candidato a deputado estadual Alexandre Knoploch ao pagamento de multa de R$ 5 mil por propaganda eleitoral negativa na internet contra o candidato ao Senado Pedro Paulo. A Justiça entendeu que publicação divulgada nas redes sociais continha informação sabidamente inverídica e poderia induzir eleitores ao erro. A decisão também determinou a retirada definitiva do conteúdo e proibiu nova divulgação de material semelhante.

Alerj aprova data em defesa da infância

A Alerj aprovou projeto de lei que cria o Dia Estadual de Prevenção e Enfrentamento aos Homicídios de Crianças e Adolescentes, a ser celebrado em 15 de abril. A proposta, de autoria da deputada Dani Monteiro, homenageia Maicon de Sousa Silva, morto aos dois anos em Acari, em 1996.

PICADINHO

Antônio Ferreira Couto Filho recebeu a Medalha Sobral Pinto, maior honraria da advocacia fluminense, pelos 50 anos de atuação sem registros ético-disciplinares na OAB-RJ.



Em celebração ao Setembro Azul, o Instituto SETAS promove, entre 15 e 30 de setembro, a 2ª edição da mostra “A Arte entre Tons e Sons”, no Espaço Cultural do Trem do Corcovado. Entrada gratuita.



O Barralife Medical Center promove, em 17 de setembro, às 18h, palestra gratuita na Barra da Tijuca para orientar pais sobre emergências com crianças. Vagas limitadas.



Colaboração de Isabella Rossino