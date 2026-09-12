A medida amplia a estrutura e promete mais agilidade na análise de processos trabalhistas - Reprodução

A medida amplia a estrutura e promete mais agilidade na análise de processos trabalhistasReprodução

Publicado 12/09/2026 05:00 | Atualizado 12/09/2026 20:10

Não teve muita repercussão a aprovação na Câmara dos Deputados do Projeto de Lei que prevê a criação de 12 novas varas da Justiça do Trabalho no estado do Rio de Janeiro . A nova estrutura criará 24 cargos de juiz do trabalho e 156 de analista judiciário. Estas novas varas trabalhistas estarão vinculadas ao TRT-1 (Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região) para ajudar demandas de patrões e empregados. As cidades contempladas, como Angra dos Reis, Barra do Piraí, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias (com quatro unidades), Itaperuna, Magé, Petrópolis e Rio de Janeiro, vão poder dar agilidade a disputas que já duram anos. O texto foi relatado pelo deputado federal Marcelo Crivella e agora segue para análise do Senado Federal.

Anderson Moraes assume comissão da Alerj

Moraes destacou o papel da comissão no avanço econômico do estado - Thiago Lontra/Alerj

Moraes destacou o papel da comissão no avanço econômico do estadoThiago Lontra/Alerj

O deputado estadual Anderson Moraes (PL) foi eleito presidente da Comissão de Minas e Energia da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Ele quer reforçar a fiscalização das concessionárias Light e Enel. Moraes destacou o papel da comissão no desenvolvimento econômico e social do estado.

Taxa de turismo derruba ocupação em Ilha Grande

A nova Taxa de Turismo Sustentável preocupa o setor de hospedagem em Ilha Grande. Segundo a AMHIG, pousadas registraram ocupação inferior a 30% no feriado de 7 de setembro, com casos de apenas 1%. A entidade atribui o cenário à cobrança de R$ 50 por visitante, que teria provocado cancelamentos e afastado turistas.

Pesquisa da UFRJ avança em energia nuclear

Pesquisas da Coppe/UFRJ ganham destaque internacional com novas aplicações da energia nuclear. Um dos estudos analisa o uso de reatores modulares de pequeno porte (SMRs) para abastecer data centers, cuja demanda cresce com o avanço da inteligência artificial e da computação de alto desempenho.

PICADINHO

Marysa Alfaia apresenta neste sábado (12), às 17h, o show "Tributo a Rita Lee", em Santíssimo. O evento gratuito celebra os 10 anos do Garras Valentes MC.



O West Shopping realiza, nos dias 12 e 19 de setembro, mais duas edições da Feira Pet, em parceria com a Associação Casa Diolanda. O evento acontece das 14h às 18h.



O CAU/RJ abriu chamada para candidatos das Eleições 2026 debaterem planejamento urbano e sustentabilidade. Interessados podem se inscrever até 14 de setembro.



Colaboração de Isabella Rossino