Benicio aposta na defesa dos direitos humanos, no combate às milícias e em políticas de inclusão - Carlos Elias Júnior / Agência O Dia

Benicio aposta na defesa dos direitos humanos, no combate às milícias e em políticas de inclusãoCarlos Elias Júnior / Agência O Dia

Publicado 13/09/2026 05:00

Em território predominantemente masculino, somente duas mulheres disputam o voto do eleitorado fluminense para uma vaga no Senado : Benedita da Silva (PT) e Monica Benicio (Psol). As pesquisas apontam Bené em primeiro lugar, enquanto Benicio aparece como a sexta opção. A vereadora tem carregado a bandeira da defesa dos direitos humanos, do combate às milícias e à associação entre crime e política, além da proteção das mulheres, da população LGBT+ e dos moradores de favelas. O desafio da ex-companheira de Marielle Franco é tornar-se mais conhecida pelo eleitorado. "Cria da Maré", ex-arquiteta e urbanista, Monica diz que quer ser a voz que incomoda milícias e criminosos e, para isso, sonha levar para Brasília a defesa de políticas públicas de cunho social. Ela é contra a redução da maioridade penal e a favor de mais políticas de inclusão para a população pobre das favelas.

Fim de aliança expõe divisão no PL carioca

Dani Cunha (PL-RJ) anunciou o rompimento político com Gigi Castilho - Maicon Salles

Dani Cunha (PL-RJ) anunciou o rompimento político com Gigi CastilhoMaicon Salles

A deputada federal Dani Cunha (PL-RJ) anunciou o rompimento político com a vereadora Gigi Castilho (PL), classificando o episódio como uma "enorme traição". Em declaração direcionada aos moradores de Sepetiba e da Zona Oeste, a parlamentar afirmou que apoiou a trajetória política da vereadora, mas que divergências posteriores tornaram inviável a continuidade da aliança. Dani também destacou ações realizadas por seu mandato na região e afirmou que seguirá atuando em defesa dos moradores. A deputada ainda reconheceu erros em decisões eleitorais passadas e disse que continuará trabalhando pela Zona Oeste.

Ricardo Couto recebeu André Marinho

O governador em exercício do Rio e presidente do TJRJ, Ricardo Couto, recebeu André Marinho, candidato ao Governo do Estado, para discutir o cenário fluminense, ações de reorganização administrativa e o fortalecimento de medidas de integridade e combate à corrupção.

Projeto garante mais inclusão para PCDs

A Alerj aprovou, em segunda discussão, o Projeto que garante a emissão gratuita da segunda via do cartão Vale Social para pessoas com deficiência. A proposta seguirá para análise do Governo do Estado, que terá até 15 dias úteis para sancionar ou vetar. A comprovação da deficiência, quando necessária, será feita por avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional.

PICADINHO

Com os álbuns "Casa do Naldo 2 – Em Casa" e "Well", lançados em 2026, Naldo Benny alcança um marco na carreira ao entrar na disputa do Latin GRAMMY 2026.



Cápsula Senac RJ realiza, em 15 de setembro, o Esquenta Festival do Rio/RioMarket, evento gratuito sobre audiovisual, cinema e inovação. Inscrições pelo site.



O mercado de viagens corporativas deve movimentar US$ 35,8 bilhões no Brasil em 2026. O tema será debatido no Academia Flow Summit, em 18 de setembro, no Rio. As inscrições estão abertas pelo site do evento.



Colaboração de Isabella Rossino