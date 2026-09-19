Tribunal Regional Eleitoral intensifica campanha de esclarecimento junto ao eleitorado fluminense - Renan Areias / Agência O Dia

Tribunal Regional Eleitoral intensifica campanha de esclarecimento junto ao eleitorado fluminenseRenan Areias / Agência O Dia

Publicado 19/09/2026 05:00

A menos de 15 dias para o primeiro turno das Eleições, o TRE-RJ intensificou as informações para facilitar o eleitor. Primeiro, é necessário baixar o aplicativo "e-Título". Segundo, veja o local de votação na aba "Onde Votar". O tribunal alterou 277 locais em comparação a 2024, por segurança (combate à influência de organizações criminosas e milícias), acessibilidade e problemas estruturais. Em caso de dúvida, ligue para o Disque TRE-RJ: (21) 3436-9000. Leve a sua "Cola" em papel. Como o cidadão precisa votar em seis cargos (deputado federal, deputado estadual, dois senadores, governador e presidente da República), o tempo na cabine será maior. E não esqueça: aparelhos celulares, tablets e câmeras fotográficas serão proibidos na cabine de votação.

CAU-RJ traz Elizabeth Portzamparc ao Rio

Carioca, Elizabeth de Portzamparc é reconhecida pelos projetos ousados - Reprodução

Carioca, Elizabeth de Portzamparc é reconhecida pelos projetos ousadosReprodução

A arquiteta franco-brasileira Elizabeth de Portzamparc será a principal atração da V Conferência Estadual de Arquitetura e Urbanismo 2026, promovida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-RJ) em 1º de outubro, no Palácio Gustavo Capanema, no Centro. Reconhecida por projetos como a sede do jornal "Le Monde" e o bairro vertical de Taichung, em Taiwan, ela fará a palestra magna do evento, que discutirá arquitetura, urbanismo e políticas públicas.

Inteligência e segurança pública em debate

A integração entre instituições para enfrentar o crime organizado foi a conclusão da oficina do Laboratório de Inovação e Inteligência Pública Estratégica do Estado do Rio, vinculado ao Gabinete de Segurança Institucional. Representantes de diversos setores debateram, no Palácio Guanabara, ações como compartilhamento de inteligência, presença do Estado nos territórios e combate às estruturas financeiras das organizações criminosas.

Prefeitura cria rede integrada para a infância

A Prefeitura do Rio lançou a Política da Primeira Infância Carioca voltada ao acompanhamento de crianças desde a gestação até os seis anos. Atualmente, o programa monitora cerca de 130 mil crianças, gestantes e puérperas, com foco especial em famílias que estão em situação de vulnerabilidade social.

PICADINHO

As candidatas Benedita da Silva (PT), ao Senado, e Talíria Petrone (PSOL), à reeleição para deputada federal, realizarão comício na Praça do Rodo, em São Gonçalo. Hoje, a partir das 10h.

O escritor Luiz Rufino e o ilustrador Camilo Martins lançam o livro "Terreirizar — Pensar com orixás e outras encanterias". Hoje, às 15h, no Alfa Bar, no Centro do Rio.

Após passar pelo Festival de Gramado, o documentário "O Projeto", de Sabrina Fidalgo e Yvan Rodic, abre o 19º Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul. Dia 21, no Cine Odeon, na Cinelândia.



Colaboração de Claudia Villas Boas



