A Marcha para Jesus, maior evento evangélico do país, mostra crescimento de fiéis e o poder de voto - Paulo Guereta/Parceiro/Agência O Dia

A Marcha para Jesus, maior evento evangélico do país, mostra crescimento de fiéis e o poder de voto Paulo Guereta/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 18/09/2026 05:00

Candidatos que disputam uma vaga em 4 de outubro para a Câmara Federal e Assembleia Legislativa estão tendo dificuldades em se aproximar de eleitores em territórios dominados por igrejas evangélicas . O Rio possui municípios com enormes proporções de evangélicos em sua população. Paty do Alferes, Paracambi e Itaboraí (este último liderando em densidade de templos por habitante) concentram as maiores comunidades de fiéis do estado. Em alguns lugares, somente candidatos "cristãos" têm autorização para falar ao público. Com um crescimento constante nas últimas décadas, os evangélicos devem alcançar 36% da população brasileira até 2026. O estado laico precisa ser levado em conta. É aquele que mantém a neutralidade em assuntos religiosos, não adotando nenhuma religião oficial e separando as decisões do governo de qualquer dogma ou crença religiosa.

PSB-RJ intensifica apoio à reeleição de Lula

Comte Bittencourt não é candidato, mas está empenhado nas eleições - Divulgação

Comte Bittencourt não é candidato, mas está empenhado nas eleições Divulgação

O PSB-RJ, presidido por Comte Bittencourt, intensificou a mobilização em apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a menos de 20 dias do primeiro turno. A orientação da sigla é ampliar o engajamento de candidatos, diretórios e lideranças em todo o estado. No último domingo, Comte liderou uma caminhada em Niterói. O partido também reforça o apoio à chapa formada por Eduardo Paes, Benedita da Silva e Pedro Paulo.

Lei contra carroças é descumprida no Rio

A Lei que proíbe o uso de cavalos e jumentos para transporte de cargas em áreas urbanas do Rio completou 10 anos, mas ainda é desrespeitada. Autor da norma, o deputado estadual Dionísio Lins (PP) informou que solicitará dados sobre animais recolhidos à Secretaria de Proteção Animal, ao Centro de Controle de Zoonoses e à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente.

Disque Denúncia ganha agilidade com IA

O Disque Denúncia do Rio conta com uma nova ferramenta de inteligência artificial integrada à assistente virtual Dora, desenvolvida com aporte de R$ 600 mil da BAT Brasil. A tecnologia permite investigar mais de 3 milhões de denúncias acumuladas desde 1995 e reduziu o tempo de consultas de cerca de 240 para 5 minutos. As análises podem ser realizadas até 48 vezes mais rápido, ampliando a capacidade de monitoramento em tempo real.

PICADINHO

Relatório da Firjan SESI indica que alunos participantes de atividades culturais tiveram evolução acadêmica média 67% superior. O tema será debatido em seminário hoje e amanhã.

O IBEU participa amanhã, das 10h às 13h, de mais uma edição do Clean Up The World, em Copacabana. A ação gratuita inclui coleta de resíduos e é aberta ao público.

O Cine Santa Teresa recebe, nos dias 19 e 20, maratona gratuita do MIMO Festival, com 14 documentários musicais brasileiros. Sessões às 16h, sujeitas à lotação. Rua Paschoal Carlos Magno, 136.

Colaboração de Claudia Villas Boas