Na reta final da campanha, Eduardo Paes e Douglas Ruas (D) criam estratégias para vencer eleição - Arquivo

Na reta final da campanha, Eduardo Paes e Douglas Ruas (D) criam estratégias para vencer eleiçãoArquivo

Publicado 20/09/2026 05:00

Os institutos de pesquisa registram vantagem de Eduardo Paes (PSD) sobre Douglas Ruas (PL) desde a primeira aferição do Datafolha, em 21 de agosto. Na ocasião, Paes apareceu em primeiro lugar com 41% das intenções de voto e Ruas com 19%. A pesquisa mais recente, da Real Time Big Data (14 de setembro), mostra que apenas 10% os separam. Nesta reta final, na tentativa de virada, o PL trará Flávio Bolsonaro para, pessoalmente, fortalecer o palanque do filho do capitão Nelson. O discurso será pautado por críticas ao STF e o foco será "colar Alexandre de Moraes em Paes e Lula". Eduardo, por sua vez, continuará em campanha intensa e afirma que Ruas é a continuidade de Cláucio Castro, mas que ele, Paes, "é candidato ao Palácio Guanabara e não ao Planalto e nem STF". O pêndulo eleitoral do interior, de quem pretende votar em Anthony Garotinho (Republicanos), poderá dizer qual candidato seguirá forte na disputa.

Mulheres lideram consultas médicas no Rio

Pesquisa revela que mulheres estão mais atentas à saúde que os homens - Luíza Arêas/Secom

Pesquisa revela que mulheres estão mais atentas à saúde que os homensLuíza Arêas/Secom

Levantamento da Hapvida sobre mais de 515 mil consultas eletivas realizadas no Rio de Janeiro revela que as mulheres estão mais atentas à saúde do que os homens. A diferença se intensifica a partir dos 19 anos e é mais evidente entre 30 e 59 anos. A ginecologia registrou 65.652 atendimentos enquanto na urologia foram 24.533. Ao todo, foram 331,3 mil consultas realizadas por mulheres e 184,3 mil por homens, uma diferença de 147 mil atendimentos.

Câmara aprova plantio de árvores em favelas

O Plano Municipal de Arborização das Favelas proposto pelo vereador Salvino Oliveira (PSD) prevê o plantio e a manutenção de árvores em comunidades das áreas mais afetadas pelo calor, deslizamentos e riscos ambientais. O texto também garante participação dos moradores no planejamento e determina que ao menos 50% das espécies sejam frutíferas.

Mais segurança para passageiras de aplicativos

A Comissão de Constituição e Justiça da Alerj aprovou o projeto que obriga aplicativos de transporte a verificar antecedentes criminais de motoristas no cadastro e de forma periódica. A proposta também prevê a suspensão de condutores condenados por crimes como violência contra a mulher e assédio, além da criação de canais de denúncia para passageiras. O texto ainda será analisado pelo plenário da Casa.

PICADINHO

O livro "Além das Gôndolas", que relata a trajetória de Genival Beserra, fundador da Academia Brasileira de Supermercados (ABS), será lançado amanhã, às 17h, no Radisson Hotel Barra. Avenida Evandro Lins e Silva, 600.

Idealizador do festival Sotaque Carregado, no Museu de Arte do Rio e na Praça XV, DJ MAM também criou uma playlist especial para a Semana de Arte do Rio.

O neurocirurgião Orlando Maia lançou o podcast "Cérebro e Ciência", que aborda temas ligados à neurociência, saúde cerebral, prevenção, bem-estar e superação.

Colaboração de Claudia Villas Boas