Policiais militares recuperaram caminhão e carga. Bandidos agora revendem os pneus de caminhões - Divulgação / PMERJ

Policiais militares recuperaram caminhão e carga. Bandidos agora revendem os pneus de caminhõesDivulgação / PMERJ

Publicado 24/09/2026 05:00

O novo governador terá que resolver um problema que está tornando-se "insolúvel": roubo de cargas . Só em 2025, o estado do Rio de Janeiro registrou 3.114 ocorrências, uma média de oito caminhões roubados por dia. Em reais isto significa uma sangria de R$ 314 milhões, segundo estudo da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). Os bandidos agora roubam os veículos, "desovam" os produtos no mercado clandestino e velozmente desmontam os caminhões. O preço de um pneu de caminhão varia de R$ 600 a R$ 3.200. Aros menores (16 ou 17.5) podem sair por R$ 1.200 por unidade em marcas intermediárias ou de entrada. E os de aros grandes (22.5 - mais comuns em caminhões pesados e carretas) custam entre R$ 1.500 e R$ 3.200 por unidade.

Clóvis Monteiro comemora 50 anos de carreira

Evento de Clóvis será no Polo Gastronômico Belmonte, na Praça Mauá - Divulgação/ Victor Gusmão

Evento de Clóvis será no Polo Gastronômico Belmonte, na Praça MauáDivulgação/ Victor Gusmão

O comunicador da Super Rádio Tupi Clóvis Monteiro reunirá um time de especialistas em Comunicação para comemorar os seus 50 anos de carreira. O ciclo de palestras vai acontecer neste sábado, 26 de setembro, no Polo Gastronômico Belmonte, na Praça Mauá, de 10h às 16h. Os temas variam de oratória, inteligência artificial, novas ferramentas de comunicação e os bastidores do rádio e da TV. Na ocasião, será lançado o livro "O Poder da Comunicação", de Dáurea Gramático, sobre a vida profissional de Clóvis. Entre os palestrantes, Fábio Queiroz, presidente da Associação dos Supermercados do Estado (Asserj), Alexandre Ferreira, Melissa Santos e o humorista Miguel Marques.

Começa projeto-piloto para integração de barcas

As linhas Cocotá e Paquetá do sistema aquaviário, que recebem cerca de 4 mil passageiros por dia, receberão validadores do Jaé para testes. A Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana vai avaliar o uso do sistema no transporte para viabilizar a integração entre as tarifas estadual e municipal.

Mais facilidade para acessar serviços digitais

Em parceria com a Secretaria de Estado de Transformação Digital, o Proderj e o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, a Fundação Leão XIII, no Centro, oferece orientação sobre como utilizar a plataforma Gov.br. A iniciativa visa ajudar, principalmente, pessoas em vulnerabilidade social para acessar serviços como a Carteira de Trabalho e Meu INSS. Para ser atendido, é necessário apresentar um documento oficial com foto.

PICADINHO

A cantora Aline Paes e o sexteto Bondesom fazem show com repertório de Gal Costa no palco do Dolores Club. Amanhã, a partir das 20h30. Rua do Lavradio, 10, Centro.



"Cartas Além do Armário: Outras Vozes LGBT+", do jornalista Fred Itioka, narra trajetórias de pessoas de diferentes regiões do Brasil. Lançamento amanhã, 19h, na Livraria Blooks, em Botafogo. Praia de Botafogo, 316.



A 4ª Edição do evento "Imortal Urbano", com práticas voltadas ao corpo e consciência, segue até o dia 26 na Casa Tao Brasil. Rua Joaquim Silva, 77, na Lapa.

Colaboração de Claudia Villas Boas