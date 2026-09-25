Ricardo Abrão (PSDB) foi alvo de busca e apreensão determinada pelo ministro Flávio Dino, do STF - Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

Ricardo Abrão (PSDB) foi alvo de busca e apreensão determinada pelo ministro Flávio Dino, do STF Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

Publicado 25/09/2026 05:00

A investigação da Polícia Federal (PF) que chegou ao deputado federal Ricardo Abrão (PSDB) esta semana o acusa de ter estruturado para a eleição de 2024 um comitê clandestino em Nilópolis para esquemas de compra de votos e lavagem de dinheiro. Segundo a PF, o parlamentar atuaria como suporte financeiro e político do local, conhecido como "QG", que funcionava em um imóvel camuflado na Baixada Fluminense para distribuir dinheiro a cabos eleitorais que trabalhavam para o primo que disputa a prefeitura de Nilópolis. Abrão é um nome conhecido, mas outras candidaturas foram indeferidas pelo TRE ou tiveram registros contestados pelo MPE , como Val Ceasa, Cristiane Brasil, Marcos Müller, Paulo Melo, Filipe de Almeida, Vaguinho Neguinho, Júnior da Lucinha, Cristiano Santos (Hermógenes) e João Drumond.

Guerra fria entre militantes do PT e do PSOL

Monica Benicio e Benedita da Silva formam aliança para vagas ao Senado - Reprodução

Monica Benicio e Benedita da Silva formam aliança para vagas ao SenadoReprodução

Divergências entre Monica Benicio (PSOL) e a coordenação da campanha de Benedita da Silva (PT) azedam a relação entre os staffs, apesar da aliança para que as candidatas ocupem as duas vagas ao Senado pelo Rio e dificultem o avanço da direita no estado. Apoiadores do PSOL nas redes sociais dizem que citações sobre Benício são apagados dos perfis de Bené. Muitos passaram a escrever a hastag "BeneBenício" para não terem as postagens removidas.

Campanha conscientiza sobre doença infantil

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) participa, amanhã, no Shopping Metropolitano Barra, da campanha "De Olho nos Olhinhos", que conscientiza sobre o retinoblastoma. A doença é um tumor maligno na retina e afeta, principalmente, menores de 5 anos. Com diagnóstico precoce, a chance de cura chega a 90%.

Alerta para aumento das mortes no trânsito

Durante a Semana Nacional de Trânsito, o deputado federal Hugo Leal (PSD-RJ) alertou para as mortes por esse tipo de acidente. Segundo o Observatório Nacional de Segurança Viária, foram 37.150 em 2024, mais de 100 por dia - 6,5% a mais em relação ao ano anterior. Os motociclistas representam 41,6% das vítimas.

PICADINHO

A 3ª edição da Corrida Leve, promovida pela Leve Saúde e pela Arena Leve, será realizada amanhã, na Lagoa, das 6h às 12h, com percursos de 7,5 km, 5 km e 2 km.



O Instituto Nosso Papo Rosa realiza nova edição do projeto "Conversas que Curam", onde especialistas abordam gratuitamente temas como câncer de mama, menopausa, sexualidade, genética, alimentação e medicamentos para emagrecimento. Amanhã, a partir das 9h, no Hotel Rio Othon Palace, em Copacabana.



O Festival Internacional Intercâmbio de Linguagens – A Poética dos Imaginários, com literatura, teatro, música cênica e artes digitais, segue até o dia 27 no CCBB Rio. Rua Primeiro de Março, 66, Centro.

Colaboração de Claudia Villas Boas