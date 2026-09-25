A investigação da Polícia Federal (PF) que chegou ao deputado federal Ricardo Abrão (PSDB) esta semana o acusa de ter estruturado para a eleição de 2024 um comitê clandestino em Nilópolis para esquemas de compra de votos e lavagem de dinheiro. Segundo a PF, o parlamentar atuaria como suporte financeiro e político do local, conhecido como "QG", que funcionava em um imóvel camuflado na Baixada Fluminense para distribuir dinheiro a cabos eleitorais que trabalhavam para o primo que disputa a prefeitura de Nilópolis. Abrão é um nome conhecido, mas outras candidaturas foram indeferidas pelo TRE ou tiveram registros contestados pelo MPE, como Val Ceasa, Cristiane Brasil, Marcos Müller, Paulo Melo, Filipe de Almeida, Vaguinho Neguinho, Júnior da Lucinha, Cristiano Santos (Hermógenes) e João Drumond.
Guerra fria entre militantes do PT e do PSOL
Monica Benicio e Benedita da Silva formam aliança para vagas ao Senado - Reprodução
Monica Benicio e Benedita da Silva formam aliança para vagas ao SenadoReprodução
Divergências entre Monica Benicio (PSOL) e a coordenação da campanha de Benedita da Silva (PT) azedam a relação entre os staffs, apesar da aliança para que as candidatas ocupem as duas vagas ao Senado pelo Rio e dificultem o avanço da direita no estado. Apoiadores do PSOL nas redes sociais dizem que citações sobre Benício são apagados dos perfis de Bené. Muitos passaram a escrever a hastag "BeneBenício" para não terem as postagens removidas.
Campanha conscientiza sobre doença infantil
O Instituto Nacional de Câncer (INCA) participa, amanhã, no Shopping Metropolitano Barra, da campanha "De Olho nos Olhinhos", que conscientiza sobre o retinoblastoma. A doença é um tumor maligno na retina e afeta, principalmente, menores de 5 anos. Com diagnóstico precoce, a chance de cura chega a 90%.
Alerta para aumento das mortes no trânsito
Durante a Semana Nacional de Trânsito, o deputado federal Hugo Leal (PSD-RJ) alertou para as mortes por esse tipo de acidente. Segundo o Observatório Nacional de Segurança Viária, foram 37.150 em 2024, mais de 100 por dia - 6,5% a mais em relação ao ano anterior. Os motociclistas representam 41,6% das vítimas.
PICADINHO
A 3ª edição da Corrida Leve, promovida pela Leve Saúde e pela Arena Leve, será realizada amanhã, na Lagoa, das 6h às 12h, com percursos de 7,5 km, 5 km e 2 km.
O Instituto Nosso Papo Rosa realiza nova edição do projeto "Conversas que Curam", onde especialistas abordam gratuitamente temas como câncer de mama, menopausa, sexualidade, genética, alimentação e medicamentos para emagrecimento. Amanhã, a partir das 9h, no Hotel Rio Othon Palace, em Copacabana.
O Festival Internacional Intercâmbio de Linguagens – A Poética dos Imaginários, com literatura, teatro, música cênica e artes digitais, segue até o dia 27 no CCBB Rio. Rua Primeiro de Março, 66, Centro.
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