Concorrentes a governador receberão sugestões da CAU, CREA e COPPE/UFRJ para o estado do Rio - Carlos Elias Junior/ Agência O Dia

Concorrentes a governador receberão sugestões da CAU, CREA e COPPE/UFRJ para o estado do RioCarlos Elias Junior/ Agência O Dia

Publicado 26/09/2026 05:00

Três entidades representativas da Engenharia, Arquitetura, Ciência e Tecnologia divulgam na próxima segunda-feira, 28, uma Carta de Compromissos aos candidatos ao Governo do Estado do Rio de Janeiro . CAU, CREA e COPPE/UFRJ defendem a presença de profissionais qualificados que possam participar de decisões estratégicas de um projeto de Estado e não só de Governo. E se comprometem a ajudar neste propósito. Entre as propostas, o fortalecimento do Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura, a contratação de técnicos e a criação de estruturas estaduais nos moldes da Rio-Águas e da Geo-Rio. E, também, a implantação e modernização de infraestruturas de mobilidade para integrar regiões do Estado do Rio.

Amorim e Amorim em lados opostos

Dr. Rogério Amorim (esq) e Dr. Amorim: nomes iguais, partidos diferentes - Reprodução

Dr. Rogério Amorim (esq) e Dr. Amorim: nomes iguais, partidos diferentes Reprodução

Dois vereadores com sobrenome e profissão iguais estão confundindo os eleitores: Dr. Rogério Amorim, líder do PL na Câmara do Rio, e Dr. Amorim (União), no sexto mandato em Teresópolis, na Região Serrana. Enquanto o irmão do deputado estadual Rodrigo Amorim (PL) é bolsonarista e tenta sucedê-lo na Alerj, o Dr. Amorim de Teresópolis apoia, para o mesmo cargo, a primeira-dama da cidade, Cláudia Vasconcellos, e Eduardo Paes, ambos do PSD.

Escolas do Rio terão Semana de Comunicação

A Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) aprovou, em segunda discussão, projeto de lei do deputado Munir Neto (Solidariedade) que cria a Semana de Comunicação e Mídias na rede pública estadual. O dia escolhido será na última semana de outubro, alinhado à Semana Global de Alfabetização Midiática e Informacional da Unesco.

Isenção de IPVA para motoristas e entregadores por aplicativo

O deputado Claudio Caiado (PSD) é o autor do projeto que propõe isentar motoristas por aplicativo do pagamento do IPVA no estado. A proposta prevê zerar o imposto para quem comprovar pelo menos 12 meses na profissão e que a atividade é a única fonte de renda do proprietário do veículo.

PICADINHO

A companhia canadense Mayday apresenta o espetáculo "Confession Publique". Hoje, às 19h, no Teatro Angel Vianna. Rua José Higino, 115, Tijuca.



O Museu Histórico da Cidade recebe hoje o lançamento do projeto "Caminhos e Trajetórias", com programação cultural gratuita até janeiro de 2027. A abertura terá conversa com o escritor Jessé Andarilho mediada pela jornalista Marcela Monteiro.



O espetáculo "Olga" encerra temporada no dia 28, às 20h, no Armazém da Utopia. Amanhã, acontecerá aula aberta e gratuita com Anita Prestes, filha de Olga Benário, no ano em que se completam 90 anos da deportação de sua mãe.

Colaboração de Claudia Villas Boas