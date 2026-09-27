Veronica Costa pode responder a processo criminal por abandonar animais durante fuga da polícia - Reprodução

Veronica Costa pode responder a processo criminal por abandonar animais durante fuga da políciaReprodução

Publicado 27/09/2026 05:00

A secretária municipal de Proteção e Defesa dos Animais, Jeniffer Coelho Ramos, solicitou investigação e indiciamento de Veronica Costa por maus-tratos a animais, após a ex-vereadora ser presa por torturar o ex-marido, Márcio Costa. Antes de fugir, a "Mãe Loira do Funk" deixou duas cadelas trancadas e abandonadas, o que configura crime de maus-tratos, com multa e pena de reclusão de 2 a 5 anos. No caso da empresária, a punição pode ser ainda maior. Por envolver dois animais, ela pode responder por concurso de crimes (dois crimes de maus-tratos somados ou com pena aumentada), ampliando o tempo final da condenação. Se, devido ao abandono e à fuga, as cadelas passaram fome ou morrerem, a pena é aumentada de um sexto a um terço.

Flamengo destaca carreira de Luiz Penido

Locutor esportivo Luiz Penido recebe homenagem do time rubro-negro - Divulgação

Locutor esportivo Luiz Penido recebe homenagem do time rubro-negroDivulgação

Em comemoração aos 56 anos de carreira, o narrador esportivo Luiz Penido foi homenageado pelo Flamengo. Na postagem do Clube, Penido foi reconhecido pelo seu trabalho e pela importância do veículo Rádio. "A sua história se confunde com a da locução esportiva no Brasil. O Penidaço é um dos mais cotados quando o assunto é noticiar as nossas conquistas e emocionar a Maior Torcida do Mundo. O clube "do asfalto, do morro, de Deus e do Povo" e dos nossos corações homenageia a mídia que trata o esporte preferido da Nação com tanta reverência!".

TRE-RJ simula votação com acessibilidade

O TRE-RJ e a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência realizaram uma simulação de votação com usuários dos Centros Municipais de Referência da Pessoa com Deficiência. A iniciativa faz parte do projeto "Eleições para Todos" que tem o objetivo de facilitar a votação para pessoas com deficiência.

PT e PSOL distantes no discurso

Em evento com artistas esta semana na Fundição Progresso, no Centro do Rio, o presidente Lula estremeceu ainda mais a relação entre militantes do PT e do PSOL. Apesar da aliança entre Benedita da Silva e Monica Benicio, no fim do discurso, o petista pediu votos ao Senado para Pedro Paulo (PSD).

PICADINHO

A rede de Supermercados Guanabara realiza o Guanabara Wine Festival com cerca de 40 produtores e enólogos da França, Portugal, Itália e Argentina. Dias 30/9 e 1/10 no Shopping Vogue Square, na Barra, e 3/10, na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), no Leblon.



"Rotas de Fuga", livro de Mauricio Stycer sobre aventuras de três parentes, será lançado amanhã, às 19h, na Livraria Argumento. Rua Dias Ferreira, 417, Leblon.



O Conexão Condominial 2026 reunirá síndicos, administradoras e profissionais do setor para discutir os novos desafios na gestão de condomínios. Dia 29, a partir das 9h, no Auditório Fluzão, na Barra da Tijuca.

Colaboração de Claudia Villas Boas