Dom Orani Tempesta é arcebispo do Rio desde 19 de abril de 2009 e cardeal desde fevereiro de 2014 - Érica Martin/Arquivo O Dia

Dom Orani Tempesta é arcebispo do Rio desde 19 de abril de 2009 e cardeal desde fevereiro de 2014Érica Martin/Arquivo O Dia

Publicado 29/09/2026 05:00 | Atualizado 30/09/2026 09:13

O Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, é muito comedido, discreto, calmo e cultiva o hábito de ouvir mais do que falar. Não é de hoje que ele defende o diálogo inter-religioso e o respeito à diversidade de crenças como pilares para a paz social e a convivência democrática. A Arquidiocese do Rio, sob a liderança de Dom Orani, frequentemente abre espaços para diferentes segmentos religiosos em eventos como a Feira da Providência, estimulando a união e combatendo o preconceito. No momento em que algumas pessoas, inclusive pastores, pregam contra a imagem de Nossa Senhora Aparecida , Dom Orani reforça a importância do "diálogo e do respeito" à fé e religiosidade de cada um. Palavras oportunas em meio a polarização política.

Candidatos precisam conhecer o Estado

Osório é doutor em Planejamento Urbano e Regional pelo IPPUR/UFRJ - Divulgação

Osório é doutor em Planejamento Urbano e Regional pelo IPPUR/UFRJ Divulgação

Amanhã, a partir das 15h, no Auditório da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), acontecerá a primeira edição do "Diálogos Rio em Transformação - Estado do Rio de Janeiro: trajetória e desafios" com o economista e professor Mauro Osório. Uma conversa sobre a formação do Estado do Rio, suas vocações territoriais e os desafios e perspectivas para o futuro, com a participação de Guilherme Mercês, secretário de Fazenda, Rafael Abreu, secretário de Planejamento, e a presidente da Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro (Ceperj), Marília Ortiz, que organiza o evento.

Zuenir Ventura pode virar nome de rua no Rio

Está na mesa do presidente da Câmara Municipal do Rio, Carlo Caiado (PSD), a proposta de conceder nome de logradouro na cidade em memória de Zuenir Ventura. O jornalista, que faleceu na semana passada, é autor de obras como "1968: O Ano que Não Terminou" e "Cidade Partida", e ganhou o Prêmio Jabuti.

Secretaria de Cultura anuncia R$ 19,5 milhões para o Carnaval

A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa abriu as inscrições dos quatro editais do pacote de Carnaval "Folia RJ". Cerca de 500 projetos culturais receberão um investimento de R$ 19,5 milhões. Os recursos serão distribuídos entre as manifestações culturais que integram as tradições populares.

PICADINHO

O Senac RJ está com inscrições abertas, até amanhã, para 10 mil vagas gratuitas em cursos técnicos para estudantes da rede estadual.



O Instituto Pereira Passos recebe, até amanhã, inscrições, pelo site, para artigos a serem publicados na Revista Estudos Cariocas. O tema é "(In)Seguranças e o Urbano no Rio de Janeiro".



Eduardo Dussek apresenta a exposição "Do Som ao Sol no mesmo Tom" na MBlois Galeria de Arte. Até amanhã, das 14h às 18h. Rua Visconde de Pirajá, 111, loja E, Ipanema.

Colaboração de Claudia Villas Boas