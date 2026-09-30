Ministério Público do Trabalho - Reprodução

Ministério Público do Trabalho Reprodução

Publicado 30/09/2026 05:00

O estado do Rio de Janeiro é a segunda unidade da federação no ranking de denúncias de assédio eleitoral em 2026 , segundo o Ministério Público do Trabalho (MPT). Fica atrás apenas de São Paulo. Os principais abusos são coação institucional (92%) e imposição de terror psicológico (81,9%), que incluem ameaças de demissão, exigência do uso de adereços de candidatos e imposição de "santinhos" no status pessoal. O estado responde por 7% das ações trabalhistas ajuizadas, figurando entre os quatro maiores volumes processuais da Justiça do Trabalho. Das 463 queixas registradas no território nacional, 199 ocorreram em setembro (cerca de 38% a 43% do acumulado do ano), marcando uma forte escalada com a proximidade do primeiro turno das eleições.

Campanha vai parar na delegacia

Deputado Alexandre Knoploch intimidou os rivais com arma na cintura - Reprodução

Deputado Alexandre Knoploch intimidou os rivais com arma na cinturaReprodução

Circulam nas redes sociais vídeo do deputado estadual Flávio Serafini (PSOL) que mostram seu colega Alexandre Knoploch (PL) com uma arma na cintura intimidando militantes do adversário no comitê da Tijuca, na Zona Norte. Segundo o parlamentar, Knoploch exigiu que parassem com a música da campanha. Ao não ser atendido, usou gás de pimenta, agrediu e exibiu uma arma na cintura. Serafini registrou boletim de ocorrência. Ambos concorrem à reeleição para a Alerj.

"Santinhos" sustentáveis são novidade na eleição

Candidata indígena a deputada estadual no Rio pelo Partido Rede, Tereza Arapium já distribuiu mais de mil "santinhos-folha". Antes da corrida eleitoral começar, ela recolheu folhas da árvore pata-de-vaca para, com um carimbo, divulgar sua candidatura e de Heloisa Helena para deputada federal, também pelo Rio.

Mutirão negocia mais de R$ 4 milhões em dívidas

Uma força-tarefa da Secretaria de Defesa do Consumidor e do Procon mobilizou mais de 40 empresas no Mutirão Estadual de Negociação de Dívidas. Os consumidores regularizaram pendências com bancos, operadoras de telefonia, concessionárias de água, energia e gás, além de instituições de ensino e redes varejistas.

PICADINHO

Victor Rizzo, CEO da INOV.AI, ministrará a palestra "O escritório do Futuro: Advocacia, Tecnologia ou os dois?", no TechJur Summit 2026. O evento acontece hoje e amanhã na OAB/RJ, no Centro.



O multi-instrumentista Carlos Malta celebra 50 anos de carreira ao lado de Alexandre Elias. Amanhã, às 20h30h, no Dolores Club. Rua do Lavradio, 10, Centro.



Hoje é o último dia para conferir a exposição-processo "Entre sistemas: o corpo em fuga", de Rennas Guimarães, no Centro Técnico de Artes da Funarte, das 10h às 16h. Rua do Lavradio, 54, Centro.

Colaboração de Claudia Villas Boas