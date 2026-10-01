Último debate na TV reuniu os candidatos mais bem posicionados nas pesquisas ao governo do Rio - Carlos Elias Junior

Último debate na TV reuniu os candidatos mais bem posicionados nas pesquisas ao governo do Rio Carlos Elias Junior

Publicado 01/10/2026 05:00

A revolução digital trouxe a inclusão das redes sociais e, com elas, maior velocidade de circulação da informação. Os debates eleitorais foram reposicionados e não mais são os únicos instrumentos de decisão do eleitor. O elogiado confronto que o jornal O Dia e a OAB-RJ realizaram no início do mês, às 10h da manhã, com os candidatos ao Senado, serviu como bom exemplo de discussão de propostas. Já o debate da TV Globo ter sido após 22h, tarde da noite, enfraquece o "ao vivo", mas terá cortes explorados por todos. Tudo indica que o segundo turno no Rio para o Governo estadual será mesmo entre Eduardo Paes (PSD) e Douglas Ruas (PL). Paes conseguiu conter a pressão que sofre o líder das pesquisas. Ruas, que já foi policial, destacou que vai lutar pela valorização dos servidores estaduais. Os jovens William Siri (PSOL) e André Marinho (Novo) são protagonistas no início da construção. E Garotinho (Republicanos) manteve o seu estilo debochado e divertido.

Elias Jabbour rompe apatia eleitoral

Desempenho de Elias Jabbour, candidato a deputado federal, surpreende - Divulgação

Desempenho de Elias Jabbour, candidato a deputado federal, surpreendeDivulgação

A candidatura do economista Elias Jabbour (PCdoB-RJ) vem crescendo nas ruas e redes sociais. Professor da Uerj e estudioso da economia chinesa, Jabbour viveu na China e atuou junto à presidência do Novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS. De volta ao Brasil, transformou a experiência em plataforma política centrada na reindustrialização. O Grande Ato pelo Projeto Nacional, promovido por ele no último dia 26, mostrou mobilização sobre o tema.

Proibição do Vasco no Maracanã é questionada

A deputada estadual Dani Monteiro (PSOL) encaminhou ofício ao Consórcio Maracanã sobre a decisão que negou ao Vasco da Gama o direito de disputar no estádio a partida contra o Boca Juniors pela semifinal da Copa Sul-Americana. Entre as justificativas, as condições do gramado, o calendário de jogos e o El Niño. "É preciso explicar por que o gramado serve para partida da NFL, grandes eventos e diferentes programações, mas não para o Vasco", comentou a parlamentar.

Associação Médica envia sugestões a presidenciáveis

A Associação Médica Brasileira apresentará uma agenda com 12 propostas que serão encaminhadas aos candidatos à Presidência. Entre as sugestões, um Exame Nacional de Proficiência Médica como requisito para o exercício profissional e uma Política Nacional de Carreira, especialmente no SUS, com critérios de ingresso, progressão, remuneração, educação continuada, condições de trabalho, além da fixação de médicos em regiões de maior necessidade.

PICADINHO

O escritor e compositor Lipe Portinho lança o livro "Antes de Gaspar – uma história para um herói judeu". Hoje, 18h30, no Acaso Cultural, em Botafogo, com show da cantora e saxofonista estoniana Pille-Rite Rei.



O Teatro Rival Petrobras recebe o show "Samba Que Elas Querem canta Beth Carvalho", em homenagem aos 80 anos de nascimento da cantora. Amanhã, às 19h30, no Centro.



João Gomes, Jota.pê e Mestrinho anunciaram a nova data da turnê "Dominguinho" na Cidade das Artes, na Barra: dia 15 de novembro. Os ingressos já estão à venda.

Colaboração de Claudia Villas Boas