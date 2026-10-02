Educandário Gonçalves de Araújo, na Zona Norte, atende estudantes de baixa renda do 1º ao 9º ano - Sacro Filmes

Educandário Gonçalves de Araújo, na Zona Norte, atende estudantes de baixa renda do 1º ao 9º anoSacro Filmes

Publicado 02/10/2026 05:00 | Atualizado 02/10/2026 13:48

Os concursos internacionais de matemática são fundamentais para estimular o raciocínio lógico, descobrir jovens talentos e fortalecer a educação científica global. Os torneios encontram estudantes brilhantes desde cedo e os preparam para representar seus países no exterior. Por isso, o feito do Educandário Gonçalves de Araújo, em São Cristóvão, ao conquistar quatro medalhas em sua estreia no Concurso Canguru de Matemática, competição internacional que reúne estudantes de mais de 100 países, é tão importante. Mantida pela Irmandade do Santíssimo Sacramento da Candelária, a instituição pública atende 465 alunos. A Olimpíada Internacional de Matemática é a disputa mais antiga e importante do mundo para estudantes do ensino médio. E a Canguru é a maior prova de matemática do planeta.

Unicef amplia monitoramento escolar no estado

Ação do TCE ajudou a ampliar fiscalização sobre evasão escolar no estado - Reprodução Redes Sociais

Ação do TCE ajudou a ampliar fiscalização sobre evasão escolar no estadoReprodução Redes Sociais

A plataforma "Busca Ativa", desenvolvida pelo UNICEF, reúne metodologia social e tecnológica para orientar estados e municípios na identificação, com acompanhamento individualizado, de crianças e adolescentes fora da escola ou em risco de abandono. Após Nota Técnica do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ) orientando gestores a aderirem ao sistema, o número de municípios aderentes passou de 31 para 77, o equivalente a mais de 80% das cidades do Estado.

Programa evita desperdício de 267 toneladas de alimentos

O programa "Destino Certo", criado pela rede Assaí em 2013, destina alimentos sem valor comercial por características visuais, mas que podem ser consumidos, para instituições sociais e bancos de alimentos. De janeiro a agosto, foram redirecionadas 267 toneladas de frutas, legumes e verduras, contribuindo para o preparo de cerca de 490 mil refeições destinadas a pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar.

TSE: Filipe Pereira retoma candidatura

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) liberou a candidatura de Filipe Pereira (Podemos) a deputado federal pelo Rio. O ministro Ricardo Villas Bôas Cueva derrubou a decisão do TRE-RJ e rejeitou as acusações contra o filho do pastor Everaldo porque "passados mais de 6 anos, o recorrente não foi denunciado pelos crimes a ele hoje atribuídos".

PICADINHO

O jornalista André de Sant’Anna acaba de lançar seu primeiro livro "VitrolaNews – 18 Anos de Cobertura Musical Independente", com histórias de bastidores, relatos de coberturas, encontros emocionantes e paixão pela música. O prefácio é de André X, baixista da Plebe Rude.



"Umbanda de todos nós" é o 13º livro da Fraternidade Umbandista Caridade e Amor. O lançamento será hoje, às 19h30. Rua Dias da Cruz, 917, Méier.



A MiniMe Educação Infantil participa de ação gratuita no Museu do Pontal, na Barra, voltada à valorização da cultura popular brasileira na infância. Amanhã, de 10h às 12h. Avenida Célia Ribeiro da Silva Mendes, 3300, Barra.

Colaboração de Claudia Villas Boas