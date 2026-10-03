Forças Armadas e auxiliares pleiteiam isenção do Imposto de Renda para cerca de 340 mil militares - Ministério da Defesa - Divulgação

Forças Armadas e auxiliares pleiteiam isenção do Imposto de Renda para cerca de 340 mil militaresMinistério da Defesa - Divulgação

Publicado 03/10/2026 05:00

Dezenove ideias legislativas apresentadas por cidadãos, entre janeiro e setembro deste ano, receberam pelo menos 20 mil apoios e foram encaminhadas à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH). A proposta de isenção do Imposto de Renda para todos os militares das Forças Armadas e forças auxiliares, independentemente de posto ou graduação, obteve 25.718 indicações. A medida reconhece a natureza singular da carreira, marcada por dedicação integral, restrições de direitos, riscos permanentes e disponibilidade contínua ao Estado. A isenção representa uma compensação. Segundo os militares, melhorará a qualidade de vida das famílias, servindo como incentivo à permanência e ao comprometimento com a missão constitucional de defesa da Pátria e da ordem.

Dia das Crianças deve movimentar R$ 432 milhões no Rio

Mesmo com vendas em queda, Dia das Crianças é festejado pelo comércio - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Mesmo com vendas em queda, Dia das Crianças é festejado pelo comércioReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Levantamento do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises, entre 9 e 11 de setembro, com 922 consumidores da Região Metropolitana do Rio, mostra que 59,3% pretendem presentear no Dia das Crianças. O gasto médio deve ficar em R$ 201. Apesar da queda de 6,9 pontos percentuais em relação ao ano passado, quando 66,2% declararam intenção de comprar presentes, o dia ainda é festejado pelo comércio e deve gerar R$ 432 milhões na economia.

Atleta olímpica retorna à Mocidade de Padre Miguel

Medalhista de Bronze Olímpica em Pequim 2008, campeã panamericana e neta de Orozimbo de Oliveira, um dos fundadores da Mocidade Independente de Padre Miguel, Rosangela Santos será a embaixadora da corrida comemorativa pelos 71 anos da escola. O evento será no dia 15 de novembro, em Padre Miguel, na Zona Oeste.

Pro Criança Cardíaca é eleita a melhor ONG do Rio

A Pro Criança Cardíaca, em Botafogo, na Zona Sul, foi escolhida como Melhor ONG do Estado do Rio pelo Prêmio Melhores ONGs. Em 30 anos, a instituição se consolidou no atendimento gratuito a crianças e adolescentes com doenças cardíacas, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

PICADINHO

A Inteligência Artificial é um dos destaques do EducationUSA LLM&MBA Tour 2026, que acontecerá até o dia 5 em quatro capitais brasileiras. As inscrições são gratuitas.

Com quase 20 anos de carreira e colaborações para nomes como Gilberto Gil e Céu, o pesquisador sonoro Rodrigo Maré realiza show na Casa Museu Eva Klabin. Hoje, às 16h. Avenida Epitácio Pessoa, 2480, Lagoa.



A exposição "Vladimir Machado - há mais de 50 anos pintando histórias" fica em cartaz de hoje a 21 de novembro na ICON Artes Galeria. Rua Orestes, 28, Santo Cristo.

Colaboração de Claudia Villas Boas