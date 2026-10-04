O próximo ocupante do Palácio Guanabara, em Laranjeiras, Zona Sul, exercerá o mandato até 2030 - Daniel Castelo Branco/ Arquivo O Dia

O próximo ocupante do Palácio Guanabara, em Laranjeiras, Zona Sul, exercerá o mandato até 2030Daniel Castelo Branco/ Arquivo O Dia

Publicado 04/10/2026 05:00

Hoje, se não houver segundo turno, o eleitor fluminense escolherá o governador do Estado pelos próximos quatro anos . O novo gestor terá dois enormes desafios: melhorar a vida do cidadão já no próximo ano e colocar as contas em dia. Esta semana, o governador em exercício Ricardo Couto enviou à Alerj a proposta de Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027. O texto fixa déficit primário de R$ 13,9 bilhões para o próximo ano. Bem menor do que deixou o Governo anterior, um monstro em torno de R$ 19 bilhões. O orçamento estabelece as despesas para o ano em R$ 138,3 bilhões e estima as receitas em R$ 124,3 bilhões. Couto fez um trabalho sério, apesar do pouco tempo. Ele conseguiu atrair R$ 12 bilhões só enfrentando sonegação fiscal e regularização de débitos empresariais.

Detran RJ atinge 5 milhões de identidades emitidas

O Detran passou a fazer identificação de crianças a partir do início de 2023 - Divulgação

O Detran passou a fazer identificação de crianças a partir do início de 2023Divulgação

O Detran alcançou a marca de 5 milhões de Carteiras de Identidade Nacional (CIN) emitidas no estado do Rio. O início foi em janeiro de 2023. A implementação ocorreu de forma gradual até julho de 2024, quando o órgão passou a emitir exclusivamente a CIN, aposentando o modelo antigo do RG (Registro Geral). Os cidadãos têm até 2032 para migrar para o novo modelo, que utiliza o CPF como número único de identificação e pode ser utilizado nas versões física e digital.

Campo Olímpico de Golfe ganha árvores

Trinta e cinco crianças participaram, no último dia 29, de uma atividade de educação ambiental e inclusão promovida pelo Projeto "Golfe que te Quero Golfe", no Campo Olímpico de Golfe, na Barra da Tijuca. A ação reuniu 20 crianças da Cidade de Deus e 15 pessoas com deficiência na Floresta das Crianças.

Barroso: a volta do orador

O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso fará uma conferência em alusão ao aniversário da Constituição Federal. O evento será na próxima segunda-feira (5/10), às 16h, no Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), na Avenida Marechal Câmara, 210, no Centro do Rio.

PICADINHO

O Hospital Pasteur, da Rede Total Care, integra o grupo dos Centros de Ensino e Treinamento de Anestesiologia com melhores desempenhos no país, segundo a Sociedade Brasileira de Anestesiologia. A avaliação considerou o desempenho dos médicos residentes na prova nacional anual, além de produção científica em congressos e atividades acadêmicas.



O 2º Seminário de Temas Emergentes sobre Trabalho e Empregabilidade acontecerá no próximo dia 06, a partir das 9h, no Conselho Regional de Administração do Rio (CRA-RJ). Rua Professor Gabizo, 197, Tijuca.



O lançamento de "Cidade Refém - Facções, milícias e políticos: O Rio foi sequestrado", de Thiago Barcellos, será no próximo dia 6, às 19h, na Livraria da Travessa Leblon. Avenida Afrânio de Melo Franco, 290.

Colaboração de Claudia Villas Boas