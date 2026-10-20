A redução da maioridade penal para 16 ou 14 anos em crimes hediondos voltou ao debate na eleição - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

A redução da maioridade penal para 16 ou 14 anos em crimes hediondos voltou ao debate na eleiçãoReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 20/10/2026 05:00

Há poucos dias do segundo turno, o Monitor do Debate Público (MDP) associado ao Painel de Monitoramento de Tendências (POMT), metodologia desenvolvida pela equipe do LEMEP (IESP-UERJ), fez uma pesquisa para saber o que pensam bolsonaristas e lulistas sobre a redução da maioridade penal . Bolsonaristas dizem que apoiam a redução para 16 anos e 14 anos em crimes hediondos, com defesa de punições mais rigorosas. Eles só desconfiam da proposta de Lula pois a consideram "oportunismo eleitoral, sem compromisso real com a segurança pública". Entre os lulistas existe uma "divisão entre rejeição à redução, em defesa de políticas preventivas, e aceitação da responsabilização aos 16 anos, com maior resistência aos 14".

Ruas: Cotados para primeiro escalão

Fred Pacheco, que não foi reeleito, pode ocupar cargo no governo de Ruas - Divulgação / Alerj

Fred Pacheco, que não foi reeleito, pode ocupar cargo no governo de RuasDivulgação / Alerj

Os partidos Agir, Mobiliza e Avante estão à espera de cargos no Governo Douglas Ruas. As três legendas devem ocupar posições discretas. O Agir elegeu o deputado estadual Júlio Rocha. O grande bolo ficará mesmo com o PL. Até nomes que não se elegeram em outubro podem ganhar cargos de destaque. É o caso de Dr. Deodalto, cotado para a Agricultura, e de Fred Pacheco, que trocou o Mobiliza pelo PL este ano. Pacheco passou a ser lembrado para a Agenersa, a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio.

Esquerda incentiva empreendedoras

A vereadora Monica Benicio (PSOL) apresentou projeto que propõe a criação da Política Municipal de Incentivo à Economia dos Cuidados e do Estímulo à Inserção Econômica da Mulher, para ampliar as oportunidades de trabalho e autonomia financeira feminina. O texto prioriza mulheres chefes de família em situação de vulnerabilidade social ou em transição de carreira para setores de alta tecnologia e inovação.

Voltou clima de "já ganhou" no QG de Flávio

O coach Pablo Marçal está eufórico depois do debate na Band. Ele aposta com quem quiser que Flávio Bolsonaro vencerá o presidente Luiz Inácio Lula da Silva com uma vantagem de cerca de 7 milhões de votos. Este foi o sinal verde para o candidato do PL convidar ministeriáveis. "Já ganhou", diz Marçal.

PICADINHO

Hoje, as servidoras da Câmara do Rio vão trabalhar de rosa em apoio ao "Outubro Rosa", campanha de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama.

O Centro Integrado Bella, no Humaitá, promoverá amanhã, às 19h, encontro sobre prevenção de cânceres femininos, com a renda direcionada para uma instituição de saúde da mulher. No dia 28, a clínica faz vacinação contra HPV. O preventivo é gratuito durante o mês.



Gabriel Contente atua e dirige o curta "Aqui comem os pombos", que será exibido amanhã, às 17h, no Cine Macunaíma, na ABI/RJ, e no dia 7/11, às 18h25, no Cine Íris, Centro.



Colaboração de Claudia Villas Boas