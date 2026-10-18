Ex-bailarina do Theatro Municipal, Barbara Lima preparou documento com propostas para a cultura - divulgação/ Daniel Benassi

Ex-bailarina do Theatro Municipal, Barbara Lima preparou documento com propostas para a culturadivulgação/ Daniel Benassi

Publicado 18/10/2026 05:00

O processo de transição para a próxima gestão estadual termina dia 30. Segurança será prioridade. Sobre a área cultural está tudo em aberto. Como contribuição, a gestora, servidora e ex-bailariana clássica do Theatro Municipal, Barbara Lima, com 40 anos de vida pública, e hoje da equipe da Sala Cecília Meireles, preparou um documento que recomenda modelos de gestão profissional e de planejamento para a Cultura . Programação permanente, temporadas regulares de música, dança e teatro, calendário antecipado e valorização da produção fluminense. E ainda formação de público e incentivo a parcerias, sinergia das pastas Cultura, Turismo e Esportes. Outras propostas são levar artistas e produções às cidades do interior, ampliar oportunidades de trabalho e remuneração digna aos artistas, além de fortalecer a economia cultural de cada região.

Justiça se mobiliza contra o racismo

A ativista norte-americana Fania E. Davis é advogada de direitos civis - Reprodução Facebook

A ativista norte-americana Fania E. Davis é advogada de direitos civisReprodução Facebook

O 9º Encontro Nacional de Juízas e Juízes Negros e o 6º Fórum contra o Racismo e Todas as Formas de Discriminação acontecerá de 11 a 13 de novembro, no Rio, com as presenças dos presidentes do STF, Edson Fachin, e do STJ, Luis Felipe Salomão. A convidada especial é a ativista de direitos civis norte-americana Fania E. Davis. O evento discutirá estratégias para ampliar oportunidades iguais para todas as raças no Poder Judiciário na próxima década.

Prefeitura do Rio conclui obra de R$ 220 milhões

As obras do Parque Oeste Ana Gonzaga, em Inhoaíba, na Zona Oeste, foram concluídas pela Prefeitura do Rio. Com 234 mil metros quadrados, uma das atrações é uma cascata de mais de 1,1 mil metros quadrados e a piscina olímpica utilizada nos Jogos Rio 2016. O local recebeu cerca de R$ 220 milhões em investimentos.

GSI-RJ e Disque Denúncia contra a sonegação fiscal

O Gabinete de Segurança Institucional e o Disque Denúncia firmaram parceria para combater a sonegação fiscal e fraudes no transporte e na comercialização de mercadorias no estado. As denúncias pelo (21) 2253-1177 vão contribuir com a Operação Foco, que fiscaliza as principais rotas de cargas no Rio.

PICADINHO

O IBEU promove, no dia 20, aula gratuita, on-line e ao vivo de inglês voltada à preparação para o Enem. A participação exige inscrição por formulário.



Universidade Veiga de Almeida realizará amanhã campanha gratuita de vacinação contra a raiva para cães e gatos, das 9h às 12h, no campus Barra. Avenida General Felicíssimo Cardoso, 500.

O Barralife Medical Center realizará o "Café com Elas". Gratuito e aberto ao público, reunirá especialistas em oncologia, ultrassonografia, reprodução assistida, odontologia e cirurgia plástica. Dia 21, às 9h. Avenida Armando Lombardi, 1000.

Colaboração de Claudia Villas Boas