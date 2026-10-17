Projeto beneficia famílias de pacientes com câncer
Projeto de Reimont estabelece prioridade no "Minha Casa, Minha Vida" - Divulgação/ PT
Projeto de Reimont estabelece prioridade no "Minha Casa, Minha Vida" Divulgação/ PT
A Câmara Federal aprovou o projeto do deputado Reimont (PT-RJ) que prioriza famílias que têm pessoas com câncer no programa "Minha Casa, Minha Vida". A proposta reconhece que famílias em situação de maior vulnerabilidade precisam de mais atenção nas políticas habitacionais. A proposta ainda precisa avançar nas etapas de tramitação legislativa antes de se tornar lei. "Ter um lar seguro faz diferença concreta na vida dessas pessoas", afirma o parlamentar.
Boxe em novo espaço público na Lapa
Depois de dois anos, o boxe volta a ocupar um espaço público no Rio para exibições e popularização da modalidade esportiva. O evento "Ring Negro", com 11 combates, será montado hoje, a partir das 18h, na Praça Cardeal Câmara, na Lapa. O embate principal será entre o cantor Nego do Borel e o personal trainer Gilsão. Promotor do evento, Cesário Figueiredo explica: "A Lapa é um dos locais mais democráticos e com pluralidade de público".
Nova Praça Sarah Kubitschek é reinaugurada
A Prefeitura do Rio inaugurou a nova Praça Sarah Kubitschek, em Copacabana, após obras de revitalização da Secretaria Municipal de Conservação. Entre as mudanças, equipamentos de acessibilidade e a retirada do muro para a Avenida Nossa Senhora de Copacabana, a pedido dos moradores, por questão de segurança.
PICADINHO
O espetáculo de dança "Paragem", de Júlia Fernandez e Luna Leal, sobre mobilidade urbana, desigualdade e acessibilidade, segue até amanhã, às 17h, no Sesc Copacabana. Rua Domingos Ferreira, 160.
A Galeria Dobra/ArtNova apresenta, de hoje ao dia 31, a exposição "O Que Levamos Dentro dos Olhos", com curadoria de Bruno Castaing. Rua Orestes, 28, Santo Cristo.
Joana Queiroz e Mariana Bernardes, após mais de 20 anos de parceria musical, apresentam "A vida é um sopro", na programação dos Concertinhos de Eva na Casa Museu Eva Klabin. Amanhã, às 16h. Avenida Epitácio Pessoa, 2480, Lagoa.
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