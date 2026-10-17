Inspirado em modelo criado por Michel Temer, Douglas Ruas quer frear a dívida pública do estado - Reprodução

Inspirado em modelo criado por Michel Temer, Douglas Ruas quer frear a dívida pública do estadoReprodução

Publicado 17/10/2026 05:00

Aliados próximos ao governador eleito Douglas Ruas (PL) contam que ele estaria convencido que precisa fazer, antes mesmo da posse, uma discussão mais técnica e profunda sobre mudanças na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027 . A ideia é propor um teto para frear os gastos e reverter o déficit projetado para o ano que vem de R$ 13,9 bilhões (com despesas de R$ 138,3 bilhões e receitas de R$ 124,3 bilhões), embora a administração siga implementando ajustes fiscais. Se isto ocorrer, Ruas copiará o modelo Michel Temer, que criou o Teto de Gastos (Emenda Constitucional 95). Embora focasse no limite das despesas (corrigidas apenas pela inflação), o objetivo final era frear a trajetória de crescimento acelerado da dívida pública.

Projeto beneficia famílias de pacientes com câncer

Projeto de Reimont estabelece prioridade no "Minha Casa, Minha Vida" - Divulgação/ PT

Projeto de Reimont estabelece prioridade no "Minha Casa, Minha Vida" Divulgação/ PT

A Câmara Federal aprovou o projeto do deputado Reimont (PT-RJ) que prioriza famílias que têm pessoas com câncer no programa "Minha Casa, Minha Vida". A proposta reconhece que famílias em situação de maior vulnerabilidade precisam de mais atenção nas políticas habitacionais. A proposta ainda precisa avançar nas etapas de tramitação legislativa antes de se tornar lei. "Ter um lar seguro faz diferença concreta na vida dessas pessoas", afirma o parlamentar.

Boxe em novo espaço público na Lapa

Depois de dois anos, o boxe volta a ocupar um espaço público no Rio para exibições e popularização da modalidade esportiva. O evento "Ring Negro", com 11 combates, será montado hoje, a partir das 18h, na Praça Cardeal Câmara, na Lapa. O embate principal será entre o cantor Nego do Borel e o personal trainer Gilsão. Promotor do evento, Cesário Figueiredo explica: "A Lapa é um dos locais mais democráticos e com pluralidade de público".

Nova Praça Sarah Kubitschek é reinaugurada

A Prefeitura do Rio inaugurou a nova Praça Sarah Kubitschek, em Copacabana, após obras de revitalização da Secretaria Municipal de Conservação. Entre as mudanças, equipamentos de acessibilidade e a retirada do muro para a Avenida Nossa Senhora de Copacabana, a pedido dos moradores, por questão de segurança.

PICADINHO

O espetáculo de dança "Paragem", de Júlia Fernandez e Luna Leal, sobre mobilidade urbana, desigualdade e acessibilidade, segue até amanhã, às 17h, no Sesc Copacabana. Rua Domingos Ferreira, 160.

A Galeria Dobra/ArtNova apresenta, de hoje ao dia 31, a exposição "O Que Levamos Dentro dos Olhos", com curadoria de Bruno Castaing. Rua Orestes, 28, Santo Cristo.



Joana Queiroz e Mariana Bernardes, após mais de 20 anos de parceria musical, apresentam "A vida é um sopro", na programação dos Concertinhos de Eva na Casa Museu Eva Klabin. Amanhã, às 16h. Avenida Epitácio Pessoa, 2480, Lagoa.

Colaboração de Claudia Villas Boas