Após reconhecer derrota, Paes afirmou que vai acompanhar e cobrar resultados do próximo governo - Carlos Elias Junior

Após reconhecer derrota, Paes afirmou que vai acompanhar e cobrar resultados do próximo governoCarlos Elias Junior

Publicado 11/10/2026 05:00

A decisão do TSE em tornar os votos de Anthony Garotinho sem efeito não só levam à derrota de Eduardo Paes para Douglas Ruas no primeiro turno, mas é uma avaria terrível para a disputa pela prefeitura em 2028. Eduardo Paes não poderá concorrer na eleição para a Prefeitura do Rio de Janeiro em 2028 . Há um limite de mandatos consecutivos: o artigo 14, § 5º, da Constituição Federal permite que prefeitos sejam reeleitos para apenas um único período subsequente (ou seja, no máximo dois mandatos seguidos). Eduardo Paes já cumpriu dois mandatos consecutivos recentes como prefeito do Rio (2021–2024 e o início do mandato iniciado em 2025, do qual renunciou em março de 2026 para concorrer ao governo estadual), além de ter governado a cidade em outros dois mandatos anteriores (2009–2012 e 2013–2016). O Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral possuem jurisprudência consolidada de que político que já exerceu dois mandatos consecutivos no Executivo municipal fica proibido de disputar um novo mandato consecutivo para o mesmo cargo. Para voltar a concorrer à prefeitura da mesma cidade, o ex-prefeito precisa aguardar o intervalo de pelo menos um mandato completo fora do cargo.

Alerj: cresce apoio a Bacellar

Rodrigo Bacellar teve o mandato cassado pelo TSE em março deste ano - Divulgação

Rodrigo Bacellar teve o mandato cassado pelo TSE em março deste anoDivulgação

Pavimentada a vitória de Douglas Ruas na Justiça, os deputados estaduais Jair Bittencourt e Chico Machado, ambos do PL, parlamentares que discursaram em plenário na Alerj defendendo o ex-presidente da Casa, Rodrigo Bacellar, lideram uma frente a favor do campista. A ideia é pedir a liberdade do deputado cassado.

Incentivo a jovens empreendedores do Rio

A lei estadual recém-criada que autoriza o Programa "Sou jovem, sou empreendedor" tem o objetivo de incentivar a abertura de pequenos negócios de jovens entre 16 e 29 anos. Ela é destinada a estudantes regularmente matriculados nas escolas da rede pública e bolsistas em cursos superiores ou técnicos.

Segurança viária sem representantes no Congresso

A segurança viária perdeu duas de suas principais vozes no Congresso: o deputado federal Hugo Leal, autor da Lei Seca, e o senador Fabiano Contarato, delegado de trânsito. No caso de Hugo, que recebeu 57.557 votos e ficou como primeiro suplente do PSD-RJ, foram cinco mandatos marcados por medidas contra álcool e direção, rachas e fiscalização das cobranças irregulares no sistema free flow, que resultaram na suspensão de 3,4 milhões de multas.

PICADINHO

O Festival Halleluya comemora 30 anos da Comunidade Católica Shalom com shows, atividades esportivas, espaços de oração e atendimento espiritual. Hoje, a partir das 14h, na Praia do Guido, no Recreio.



Em cartaz no Sesc Tijuca, "Querem ficar, mas ter que partir", de Natália Brambila, encerra temporada hoje, às 18h. Rua Barão de Mesquita, 539.



Depois de ter o primeiro episódio apresentado no Festival do Rio, "Ho-Ho e o Som do Brasil" tem estreia prevista na TV Cultura para o fim de 2026. A animação, que nasceu de um convite de Luiz Carlos Barreto ao diretor João Amorim, é uma parceria inédita entre Brasil e China e leva a música e a cultura brasileiras para o mundo.

Colaboração de Claudia Villas Boas