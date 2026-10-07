Deputadas estaduais Dani Monteiro e Renata Souza, ambas do PSOL, foram reeleitas para a Alerj - Flávia Belchior

Deputadas estaduais Dani Monteiro e Renata Souza, ambas do PSOL, foram reeleitas para a Alerj Flávia Belchior

Publicado 07/10/2026 05:00

Os moradores das comunidades mais pobres do Rio vivem o drama de serem subjugados por tiranos, sejam do tráfico de drogas ou das milícias . Muitas pessoas honestas se sentem discriminadas como se tivessem algo a ver com o crime. Em período de eleição, votar em quem defenda suas integridades serve como estratégia de sobrevivência. As reconduções à Alerj das deputadas Renata Souza com 176.871 votos, a terceira mais bem avaliada no quadro geral, e Dani Monteiro, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Alerj por cinco anos, ambas do PSOL, são sinais de conexão com as favelas. Dani Monteiro foi reeleita com 55.227 votos. Com o mote "A favela no centro", a parlamentar foi a terceira candidata mais votada no partido e garantiu seu terceiro mandato consecutivo. Além da capital, onde concentra historicamente sua principal base eleitoral e teve 33.865 votos, Nilópolis se destacou na votação de Dani Monteiro, com 1.179 votos, o equivalente a 0,92% do eleitorado local.

Bancada do Rio ganha suplentes de peso

Laura Carneiro (PSD) cumpre o quinto mandato como deputada federal - Renato Araújo / Câmara dos Deputados

Laura Carneiro (PSD) cumpre o quinto mandato como deputada federal Renato Araújo / Câmara dos Deputados

Entre as surpresas da eleição do último dia 4, o cadastro de suplentes da bancada do Rio para a Câmara Federal receberá nomes de peso tradicionais da política fluminense que não conseguiram a reeleição: Tarcísio Motta e Chico Alencar, do PSOL; Laura Carneiro, Hugo Leal e Otoni de Paula, do PSD; Julio Lopes (PP), Heloisa Helena (Rede) e Reimont (PT). O grupo tem ainda, entre outros nomes, o deputado estadual Bernardo Rossi (SDD) e Rogéria Bolsonaro (PL).

Liberdade religiosa em pauta

A Câmara do Rio voltou a debater o projeto de lei do vereador Átila Nunes (PSD) que define regras para a atuação de agentes públicos municipais diante de cultos, cerimônias, liturgias e outras manifestações religiosas. A proposta busca proteger a liberdade de crença e evitar interrupções indevidas ou arbitrárias.

Suplentes com experiência na Alerj

Renovada em 40%, a Assembleia do Estado do Rio terá nomes conhecidos na política fluminense como suplentes por não terem conseguido a reeleição. Entre eles, Dionisio Lins (PP), no quinto mandato; Dr. Deodalto (PL), na terceira legislatura; e Carlos Minc (PSB), que assumiu a vaga pela primeira vez em 1986 e ocupa a vaga pela oitava vez.

PICADINHO

A Feira Primeiro Passo oferecerá mais de 5 mil vagas de emprego, estágio e Jovem Aprendiz em áreas como turismo, comércio e serviços. Hoje, das 9h às 14h, na Praça Muhammad Ali, na Gamboa.



"Eu matei Sherazade, confissões de uma árabe em fúria" tem sessões gratuitas hoje e dias 13 e 14, às 18h, no Centro Cultural do Poder Judiciário. Avenida Erasmo Braga, 115, no Centro.



O Festival Literário Rio Diversidade acontecerá nos dias 8 e 9, das 10h às 17h, na Biblioteca Parque Estadual. Avenida Presidente Vargas, 1261, Centro.

Colaboração de Claudia Villas Boas