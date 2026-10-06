Paes (esq) e Ruas dependem de decisão do TSE para confirmar a anulação dos votos de Garotinho - Divulgação

Paes (esq) e Ruas dependem de decisão do TSE para confirmar a anulação dos votos de GarotinhoDivulgação

Publicado 06/10/2026 05:00

A confirmação de Douglas Ruas (PL) como governador eleito do Rio de Janeiro no primeiro turno ainda depende de uma decisão definitiva do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre a anulação dos votos de Anthony Garotinho (Republicanos), que teve o registro de sua candidatura indeferido pelo TRE-RJ e concorreu com recursos pendentes (sub judice). A desistência unilaterial do ex-governador de prosseguir com a ação não retira o papel desempenhado pela Justiça Eleitoral. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio está fortalecido e pode ganhar a eleição no primeiro turno. O futuro de Eduardo Paes depende da apreciação judicial de uma ação proposta por ele próprio que agora vê o seu adversário ser o principal beneficiado.

Progressistas que não se elegeram

Minc é recordista na criação de leis, com mais de 170 aprovadas pela Alerj - Reprodução de Redes Sociais

Minc é recordista na criação de leis, com mais de 170 aprovadas pela AlerjReprodução de Redes Sociais

O deputado e ex-ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc (PSB), não se reelegeu para a Assembeia Legislativa do Rio. "Ganhei 10 eleições e perdi esta que todos considerávamos ganha. Assim é a vida", comentou. Ele lamentou também as derrotas de candidatos a outros cargos, como Benedita da Silva (PT); Marina Silva (Rede); Tatiana Roque e Chico Paiva, do PSB; Professor Josemar, Chico Alencar e Tarcísio Motta (PSOL), Martha Rocha e Axel Grael, do PDT.

Apadrinhado de Nikolas se elege no Rio

Gabriel Costenaro (Novo) foi eleito deputado estadual pelo Rio de Janeiro como o 9º candidato mais votado, com 121.780 votos, 1,38% do total. Ele tem o apoio do recordista nacional de votos, Nikolas Ferreira (PL-MG), e nas redes sociais se apresentava como o único apoiado para a Alerj pelo deputado federal.

Crivella amarga dura derrota

O ex-prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) não ter sido eleito para o Senado pelo Rio de Janeiro nas eleições de 2026 faz parte do jogo. O que chamou atenção foi a pouca expressiva massa de votos que obteve: 539.598 votos. Isto significa a 6ª colocação, registrando apenas 3,39% dos votos válidos.

PICADINHO

A documentarista Sil Azevedo apresenta hoje, às 18h, o filme "Árvore das Palavras", sobre três homens negros que, durante a ditadura, produziram clandestinamente o jornal homônimo. Rua Barão de Mesquita, 539, no Sesc Tijuca.

Com participação de Paulinho Moska, Billy Brandão apresenta o primeiro álbum solo no show "O Bicho Tá Pegando". Amanhã, às 20h30, no Clube Manouche. Rua Jardim Botânico, 983.

O Clube Novo Ser é o Rio no Campeonato Brasileiro de futebol em cadeira de rodas motorizadas. A competição acontece hoje e amanhã, na Associação Niteroiense dos Deficientes Físicos (ANDEF).

Colaboração de Claudia Villas Boas