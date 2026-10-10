O viés ideológico será decisivo para a escolha dos comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica - Severino Silva

O viés ideológico será decisivo para a escolha dos comandantes do Exército, Marinha e AeronáuticaSeverino Silva

Publicado 10/10/2026 05:00

A certeza de vitória do senador Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno já inclui a discussão sobre a escolha de membros das Forças Armadas para cargos de alto escalão num eventual próximo Governo. O que circula na caserna é que Jair Bolsonaro, hoje em prisão domiciliar, é quem vai escolher quem serão os novos comandantes. O viés ideológico é o critério número 1. Os que serão convidados terão que "obrigatoriamente" estar alinhados com o pensamento da direita conservadora. Desde 1999, com a criação do Ministério da Defesa, a pasta é tradicionalmente comandada por um ministro civil, que atua como chefe político das Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica). O ex-presidente é quem decidirá se esta "tradição" será quebrada.

Abstenção na Maré foi a maior do país

Dos 92 mil eleitores da Maré, 26 mil não foram às urnas no primeiro turno - Reprodução Redes Sociais

Dos 92 mil eleitores da Maré, 26 mil não foram às urnas no primeiro turnoReprodução Redes Sociais

A abstenção no Complexo da Maré, maior conjunto de favelas do Rio, atingiu quase um terço dos eleitores, 28,46% do total, de acordo com dados do TSE. O índice é superior à média nacional de 21,08%. O TRE-RJ mudou 52% das zonas eleitorais em regiões dominadas pelo crime organizado ou por milícias. Segundo a ONG Redes da Maré, as longas filas, o calor e a distância até os novos locais de votação fizeram os eleitores desistirem de votar.

Dívidas perdoadas em Angra dos Reis

Angra recuperou R$ 60 milhões com o "Regulariza a Tempo", programa de renegociação de dívidas da gestão municipal. Ao ser lançado, há menos de um ano, o número de beneficiados ultrapassou 22 mil pessoas. Mais de R$ 7 milhões em dívidas foram perdoados. A renegociação encerrou disputa judicial de 10 anos.

Bretas tripudia derrota de Paes

O ex-juiz Marcelo Bretas utilizou as redes sociais para ironizar e tripudiar a derrota política de Eduardo Paes (PSD) nas eleições para o governo do Rio. Aposentado compulsoriamente por agir com parcialidade e dirigir delações durante a operação Lava-Jato, Bretas hoje é influencer digital.

PICADINHO

A comédia "De repente nós" estreia hoje, às 17h, no Teatro Fashion Mall. A temporada segue durante todo o mês de outubro. Estrada da Gávea, 899, São Conrado.



"Eu, Paula Lima - D'Ouro Brilhante" chega ao Teatro Rival Petrobras. O show é uma amostra do álbum que será lançado em 2027. Hoje, às 19h30. Rua Álvaro Alvim, 33, Centro.



Lucynha Lima e Kiko Continentino apresentam amanhã, às 20h, o show "De Chiquinha a Pixinguinha" com participação de Silverio Pontes, no Acaso Cultural. Rua Vicente de Sousa, 16, Botafogo.

Colaboração de Claudia Villas Boas