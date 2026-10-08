Polícia Federal está empenhada na prevenção e repressão de vários crimes eleitorais em todo o país - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Polícia Federal está empenhada na prevenção e repressão de vários crimes eleitorais em todo o paísMarcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 08/10/2026 05:00

Os candidatos dos estados onde vão ocorrer segundo turno temem serem vítimas de compra de votos e propaganda eleitoral irregular . Durante todo o ano de 2026, foram abertos 1.342 inquéritos para investigar crimes eleitorais. A maior parte foi no Rio de Janeiro (156), seguido do Maranhão (135), Ceará (120) e de São Paulo (98). Só no primeiro turno, a Polícia Federal (PF) apreendeu R$ 2,8 milhões com o objetivo de fraudar o processo. Do total, R$ 520 mil foram em espécie. O restante foi em forma de bens. A PF atuou na prevenção e repressão de crimes eleitorais. Foram registradas ocorrências no Distrito Federal e em 23 estados. No dia eleição foram instaurados 49 inquéritos policiais e lavrados 100 termos circunstanciados de ocorrência (TCs) para apurar a prática desse tipo de crime. Durante todo o dia, 204 pessoas foram conduzidas a delegacias.

Escala 6/1 separam Rick Azevedo e Sóstenes Cavalcante

Vereador e candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro, Ricardo Azevedo, conhecido como Rick Azevedo - Andressa Anholete/Agência Senado

Vereador e candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro, Ricardo Azevedo, conhecido como Rick AzevedoAndressa Anholete/Agência Senado

O deputado federal eleito pelo Rio de Janeiro com 191.371 votos, Rick Azevedo (PSOL), encontrou no aeroporto com Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara Federal, e o desafiou a falar com os trabalhadores dos quiosques da plataforma por que ele é contra o fim da escala 6/1. Sem graça, Sóstenes tentou escapar, mas não conseguia. "Inimigo do povo não vai ter sossego enquanto eu me chamar Rick Azevedo. Vão respeitar esse deputado federal eleito".

Dobradinha feminina une PSD e PL

Antecessora de Michelle Bolsonaro na presidência do PL Mulher, a deputada Soraya Santos (PL) foi eleita deputada federal pelo Rio de Janeiro com 141.443 votos. Ela chegou a fazer parceria eleitoral com Cláudia Vasconcellos (PSD), primeira-dama de Teresópolis, eleita deputada estadual com 31.386 votos.

Mesquita elege em dose dupla

Ex-prefeito de Mesquita por dois mandatos consecutivos (2017 a 2024), Jorge Miranda alcançou 67.298 votos, e seu irmão, Renato Miranda, 56.329 votos. A dupla do Partido Liberal, que há 12 anos dá as cartas no município da Baixada Fluminense, demonstrou força eleitoral na eleição de 4 de outubro.

PICADINHO

Até amanhã, o Tribunal de Justiça recebe a Feira Literária da Magistratura, realizada pela Associação Nacional dos Desembargadores, com música ao vivo e entrada franca.



"Palavras de Mulher" fica em cartaz no Teatro Gláucio Gill de hoje ao dia 30, às 19h. O espetáculo reúne textos de quatro mulheres da literatura brasileira: Clarice Lispector, Hilda Hilst, Carmen da Silva e Eneida de Moraes. Praça Cardeal Arcoverde, s/nº, Copacabana.



Orlando Maia, neurocirurgião do Hospital Quali Ipanema, participa do podcast "Cérebro e Ciência", com o humorista Sergio Mallandro. Amanhã, a partir das 14h.

Colaboração de Claudia Villas Boas