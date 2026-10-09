Eduardo Pazuello ficou em décimo lugar entre os 46 deputados federais eleitos pelo estado do Rio - Divulgação

Eduardo Pazuello ficou em décimo lugar entre os 46 deputados federais eleitos pelo estado do RioDivulgação

Publicado 09/10/2026 05:00

O general Eduardo Pazuello foi reeleito deputado federal pelo Rio de Janeiro nas Eleições 2026, com 146.148 votos, o equivalente a 1,65% dos votos válidos no estado. Em 2022, ele obteve 117.155 votos. Ele está de bem com as urnas. A euforia da vitória conquistada em primeiro turno pelo senador Flávio Bolsonaro, levou otimismo ao QG do PL, e já se fala abertamente sobre nomes para ocupar os ministérios e empresas da primeira prateleira do eventual novo Governo. O nome mais repetido nos bastidores é o do general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde do Brasil durante a pandemia de COVID-19 no Governo Jair Bolsonaro. Tanto para ser o novo Ministro de Minas e Energia como para ocupar a presidência da Petrobras.

Prefeita de Japeri pode ser cassada

Prefeita de Japeri, Fernanda Ontiveros (PT) nega acusações da oposição - Suzane Vasconcellos

Prefeita de Japeri, Fernanda Ontiveros (PT) nega acusações da oposiçãoSuzane Vasconcellos

A Câmara Municipal de Japeri aprovou a abertura do processo de cassação da prefeita Fernanda Ontiveros (PT). A oposição denuncia que "dezenas de caixas com documentos e processos administrativos foram incinerados em terreno baldio". Parte do material foi recuperado com supressões e substituições de páginas em processos referentes a locação de veículos, combustíveis, cestas básicas, tablets e materiais escolares, insumos para creches e serviços de saúde. A prefeita vai responder por omissão e negligência na salvaguarda dos bens do município. O Governo municipal nega.

Regulamentação para o lobby no futuro governo

O Instituto de Relações Governamentais (IRELGOV) enviou carta aos candidatos à Presidência da República. O texto defende que a regulamentação das relações governamentais seja incorporada à agenda institucional do próximo governo, com base nos princípios de transparência, integridade, pluralidade e participação democrática.

Rocinha teve alto índice de abstenção

Na Rocinha, maior favela do Brasil, com 100 mil eleitores, a abstenção no 1º turno foi de 26,86% - o índice representa que quase 27 mil eleitores deixaram de votar, segundo o TSE. Em 2022, a comunidade de São Conrado, na Zona Sul, deu a maior votação proporcional a Lula entre os bairros do Rio, com 78% dos votos.

PICADINHO

O Festival Moto Brasil, com atrações radicais como Globo da Morte, tirolesa de 100 metros e vários shows, acontecerá entre os dias 16 e 18, no Riocentro.



O Crematório Cemitério da Penitência realiza o "Necrotour Infantil" com a escritora Ana Rebello, autora de "Miguel Foi pro Céu". A obra aborda luto e morte para crianças. Amanhã, às 15h, no Caju.



A 14ª edição do Vinho & Sabores de Portugal reunirá mais de 50 produtores. Amanhã, das 16h30 às 20h, na AABB Leblon/Lagoa. Avenida Borges de Medeiros, 829.

Colaboração de Claudia Villas Boas