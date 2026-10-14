Vice-governadora eleita, Fernanda Louback participa de programa de inclusão de líderes femininas - Reprodução Redes Sociais

Vice-governadora eleita, Fernanda Louback participa de programa de inclusão de líderes femininasReprodução Redes Sociais

Publicado 14/10/2026 05:00

Na área econômica e de Gestão Pública, o programa de campanha de Douglas Ruas prevê revisão e corte de gastos públicos e de privilégios , como o fim de recursos estaduais para camarotes no Carnaval ou grandes eventos específicos. Ele contém crítica à adesão integral ao regime fiscal do Propag (Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados), por defender a reavaliação de despesas. Segue firme a ideia da criação do movimento "Rio por Elas", voltado à inclusão de lideranças femininas na formulação de políticas públicas. Para articular o plano, o governador eleito e o partido PL estão articulando a montagem de uma equipe com "notáveis e ex-ministros do governo de Jair Bolsonaro" para conduzir o processo de transição com a gestão interina de Ricardo Couto.

Carnaval: a polêmica continua

Alerj intervém em mudanças para retirada de pulseiras de acesso à frisa - Divulgação

Alerj intervém em mudanças para retirada de pulseiras de acesso à frisa Divulgação

O deputado estadual Dionísio Lins (PP), vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Alerj, encaminhou ofícios para a direção da Liesa e para a empresa Ticketmaster, cobrando explicações sobre a nova regra para a retirada de pulseiras das frisas do Carnaval 2027. Tudo isso porque a Liesa determinou que os seis compradores/ocupantes de cada frisa precisam comparecer juntos no mesmo dia e horário para pegar as pulseiras de acesso ao Sambódromo. A orientação atual proíbe a retirada parcial ou por terceiros. Se um integrante do grupo faltar, os demais não conseguem pegar as pulseiras, mesmo com o espaço integralmente pago.

Descobertas arqueológicas em Saquarema

Arqueólogos do Iphan e do Museu Nacional, da UFRJ, e técnicos da Prefeitura de Saquarema se reuniram para tratar do avanço das pesquisas na área do chamado "Sambaqui da Pontinha". A ideia é explorar o sítio arqueológico onde existem resquícios de povos que viveram no local há cerca de 2.300 anos.

"Já ganhou" domina PL de Flávio

A certeza em Brasília entre os apoiadores do PL, partido de Flávio Bolsonaro, é que a fatura já está liquidada. E que a hora é de definir logo o time do primeiro escalão. Eles dizem que na área econômica isto está adiantado. Também otimista, o próprio candidato, no entanto, pede cautela: "Qualquer pessoa que esteja usando o meu nome e prometendo cargos ou ministérios é um picareta! Não acredite!"

PICADINHO

A nova temporada musical de "Jazz dos Muertos", do La Esquina, estreia com Giovanna Adoracion Quinteto no show "Aura Jazz". Amanhã, às 20h. Avenida Mem de Sá, 61, Lapa.

O estilista Betto Gomes realiza, no dia 17, das 15h às 17h, a oficina gratuita "Pequenos Estilistas", no Sheraton Grand Rio Hotel & Resort, no Leblon. A atividade é voltada a crianças de 8 a 12 anos.

Estão abertas, até o dia 31, as inscrições para o Curso Jovem Inusitado, da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM-RIO), na Glória. As aulas gratuitas de Português, Matemática, Redação, Tecnologia e Projeto de Vida são destinadas a estudantes dos 16 aos 22 anos.

Colaboração de Claudia Villas Boas