Com mais de 23 milhões de seguidores, Gabriel Monteiro (centro) conseguiu eleger o pai e a irmã - Reprodução Redes Sociais

Com mais de 23 milhões de seguidores, Gabriel Monteiro (centro) conseguiu eleger o pai e a irmãReprodução Redes Sociais

Publicado 13/10/2026 05:00

O ex-vereador do Rio de Janeiro e ex-policial militar Gabriel Monteiro é réu e já foi alvo de diversas denúncias, investigações e condenações na Justiça . Embora tenha sido absolvido recentemente em uma das acusações criminais mais graves, sua situação jurídica divide-se entre condenações na esfera penal, cível e política, além de responder a outros processos. Mesmo assim, por onda anda, é elogiado, aplaudido e tratado como "herói" por admiradores. Graças à sua popularidade, na última eleição, ele elegeu pelo PL a irmã, Giselle Monteiro, a deputada estadual, obtendo 44.532 votos, e o pai, Roberto Monteiro, com 22.669 votos para deputado federal, o 45º mais votado na cidade, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Prioridade: equipe de transição de Douglas Ruas

Douglas Ruas prepara Secretariado após confirmação da vitória no dia 4 - Ascom

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O General Eduardo Pazuello, do Partido Liberal (PL), reeleito deputado federal pelo Rio, é dado como um dos nomes confirmados para integrar o grupo de transição do futuro governador do Rio, eleito pela mesma legenda. Douglas Ruas discutirá detalhes com técnicos designados pelo governador interino Ricardo Couto na Firjan. Os trabalhos vão começar para valer na semana que vem. Inicialmente, o foco será a segurança pública e a retomada dos "narcoterritórios".

Petrobras investe 300 milhões na Cultura

A Petrobras intensificou o apoio a festivais e festas populares em todo o país. Em 2026, foram aprovados mais de 100 projetos com investimentos acima de R$ 300 milhões. No Rio, ganharam reforço o Programa Petrobras Cultural, os festivais Clássicos do Brasil e Casa Bloco, além da Árvore de Natal da Lagoa.

Rodrigo Neves defende a democracia

Preocupado com os rumos do país, o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), fez um apelo nas redes sociais em favor das instituições democráticas. Ele lembrou as conquistas históricas da sociedade brasileira e defendeu sua preservação por meio do diálogo, do respeito às diferenças e da participação cidadã.

PICADINHO

O programa "Música no Museu" apresenta a pianista Adriana Kellner. No programa, Cecília Guimarães, Ernesto Nazareth, Francisco Mignone e Villa-Lobos. Amanhã, às 12h30, no CCBB. Rua Primeiro de Março, 66, Centro.

A cantora baiana Andrea Ferrer apresentará o show "Viver a Vida Só de Amor - A Voz Feminina do Rei". Dia 15, às 20h, no Teatro Cândido Mendes, Rua Joana Angélica, 63, Ipanema.

O Recreio Shopping e o INCA Voluntário promovem, durante o Outubro Rosa, campanha de arrecadação de itens de cuidados pessoais para pacientes em tratamento no INCA. Avenida das Américas, 19.019.

Colaboração de Claudia Villas Boas