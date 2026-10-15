Campanha intensa de Douglas Ruas (PL) na Baixada Fluminense resultou em votação expressiva - Reprodução Redes Sociais

Campanha intensa de Douglas Ruas (PL) na Baixada Fluminense resultou em votação expressivaReprodução Redes Sociais

Publicado 15/10/2026 05:00

Nas eleições para o governo estadual, Douglas Ruas (PL) venceu Eduardo Paes (PSD) em todos os 13 municípios da Baixada Fluminense . Em Duque de Caxias, Ruas teve 49,33% (218.265 votos) contra 42,52% do ex-prefeito do Rio (188.136 votos) - uma diferença de 6,81%. Nas principais cidades da Baixada, os números mostram uma vantagem expressiva e o percentual de diferença a favor do candidato do PL. Em Nova Iguaçu foi de 21,63%. Os Reis, apesar de disputarem a sucessão com a vice de Paes, Jane, nunca esconderam que votam em Flávio Bolsonaro. Isto foi dito desde o início. Dentro do PSD, partido de Paes, o pensamento corrente é que os Reis poderiam ter feito mais. Paes e Reis não deram liga porque a aliança não convenceu o eleitor. A percepção foi que Paes e Jane são como "óleo e água que não se misturam".

Vorcaro e prostituição: desesespero de políticos

Mensagens revelam gastos de R$ 4,3 milhões em festas de Daniel Vorcaro - Secretaria da Administração Penitenciária-SP / Reprodução

Mensagens revelam gastos de R$ 4,3 milhões em festas de Daniel VorcaroSecretaria da Administração Penitenciária-SP / Reprodução

O vazamento da informação de que o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, financiou uma rede de prostituição de alcance internacional a partir de 2023 deixou pelo menos três políticos que atuam no estado do Rio de Janeiro apavorados. Um deles é alto dirigente nacional de um partido. Mensagens apreendidas pela Polícia Federal no celular do ex-banqueiro revelam a contratação inclusive de estrangeiras para obter favores de autoridades do Brasil.

Apostadores de Bets podem ser ressarcidos

O deputado federal Ricardo Abrão (PSDB) apresentou projeto de lei que prevê a restituição de valores a usuários de plataformas de apostas, as bets. A proposta estabelece a devolução de perdas líquidas, saldos retidos e prêmios não pagos, em até dez dias, com correção pela inflação e sem taxas.

Esquerda alimenta esperança de virada

Pesquisa PoderData/Aya que mostra reação de Lula (PT) no segundo turno com 49% dos votos válidos, contra 51% do adversário, Flávio Bolsonaro (PL), alimentou ainda mais esperança junto aos políticos de esquerda do Rio. A estratégia mais aceita é que é preciso convencer os indecisos e levar o povo às ruas.

PICADINHO

"Outubro Rosa - Saúde, Direitos e Vida" reunirá profissionais da saúde, como a médica Tatiana Jaber, e do Direito, com Ana Tereza Basílio e Rita Cortez na mesa de abertura. Amanhã, das 10h às 17h, na OAB-RJ, no Centro.



Milton Nascimento, Djavan e Luiz Melodia compõem o repertório do show do guitarrista, compositor e cantor Fábio Rizental, "Três Rosas Negras". Amanhã, às 20h, no Acaso Cultural. Rua Vicente de Sousa, 16, Botafogo.



Dona Ivone Lara e Milton Santos estarão unidos em um empreendimento da Cury Construtora no Porto Maravilha. Milton, considerado o maior geógrafo brasileiro, dá nome à rua onde ficará o Residencial Dona Ivone Lara. A empresa já homenageou Cartola, Tia Ciata, Pixinguinha e Heitor dos Prazeres.

Colaboração de Claudia Villas Boas