Moraes está cotado para a Ciência e Tecnologia, área que comandou na gestão de Cláudio Castro - Thiago Lontra/Alerj

Moraes está cotado para a Ciência e Tecnologia, área que comandou na gestão de Cláudio CastroThiago Lontra/Alerj

Publicado 16/10/2026 05:00

Os bastidores da Alerj estão agitados. Tudo gira em torno da montagem do secretariado de Douglas Ruas (PL). Anderson Moraes é um dos nomes cotados para a presidência da Casa, mas também é citado para a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Alexandre Isquierdo Malafaia aparece ligado à área de Envelhecimento Saudável. Para a Segurança Pública, a disputa estaria entre Marcelo Dino e Coronel Menezes, enquanto Bruno Boaretto, segundo suplente do partido para a Alerj, é lembrado para o comando do DER. Suplente do PL, o vereador Rogério Amorim seria um dos beneficiados com a ida de deputados para o secretariado, mas avalia abrir mão da vaga para estadual. Ele prefere continuar na Câmara do Rio, de olho na presidência da Casa, e, segundo os bastidores, já reuniria cerca de 22 votos entre os vereadores. Até nomes que não se elegeram em outubro podem ganhar cargos de destaque. É o caso de Dr. Deodalto, cotado para a Agricultura, e de Fred Pacheco. E Jorge Miranda, ex-prefeito de Mesquita, anda dando as cartas na área da Saúde.

Vereador pode assumir lugar de Canella

Felipe Michel ocupou Secretaria Municipal de Envelhecimento Saudável - Marcelo Piu/Prefeitura do Rio

Felipe Michel ocupou Secretaria Municipal de Envelhecimento SaudávelMarcelo Piu/Prefeitura do Rio

O vereador Felipe Michel (PP), primeiro suplente pela federação União/PP, pode assumir uma cadeira na Alerj em 2027, se o TSE condenar Márcio Canella (União). Com o slogan "Mexeu com a pessoa idosa é Pé na Porta!" focado nos direitos dos 60+, obteve 41.045 votos no dia 4 de outubro. Michel esteve à frente da Secretaria Municipal de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida nas gestões de Marcelo Crivella e Eduardo Paes.

Carnaval: fantasias e alegorias sem penas e plumas

A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados emitiu parecer favorável ao projeto de lei que proíbe penas e plumas de origem animal na confecção de fantasias e alegorias. A relatoria foi do deputado federal Marcelo Queiroz (PSDB-RJ), presidente da comissão e membro da bancada animal.

A notada ausência de Chico Alencar

O deputado Chico Alencar (PSOL-RJ) não foi eleito para a Câmara Federal nas eleições de 2026. Ele obteve 40.233 votos. Alencar ficou como 2º suplente do PSOL no Rio de Janeiro (atrás de Tarcísio Motta, que ficou como 1º suplente com 69.407 votos). Até o ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos) lamentou.

PICADINHO

As autoras da coletânea "Mulheres que contam a cidade", sobre a presença feminina na construção do Rio, organizada por Luciene Carris, fazem roda de conversa. Amanhã, às 14h, no Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica. Rua Luís de Camões 68, Centro.



A série de concertos "Sons Pelas Mulheres", da Orquestra Filarmônica Metropolitana, chegará ao Teatro Raul Cortez amanhã, com apresentações gratuitas às 18h e às 20h. Praça do Pacificador, s/nº, Centro, Duque de Caxias.



O advogado e economista Luis Wolf Trzcina lança o livro "Imposto, Impacto e Sustentabilidade na Reforma Tributária". Amanhã, às 19h, na Livraria Argumento. Rua Dias Ferreira, 417, Leblon.

Colaboração de Claudia Villas Boas