Ex-prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella era cotado para ocupar o mais alto cargo da Assembleia - Reprodução/Redes Sociais

Ex-prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella era cotado para ocupar o mais alto cargo da AssembleiaReprodução/Redes Sociais

Publicado 21/10/2026 05:00

O deputado eleito Márcio Canella (União) é dono de uma expressiva votação popular, forte liderança na Baixada Fluminense e inegável capacidade de articulação partidária. Foi o deputado estadual mais votado do Rio de Janeiro em 2022 (181.274 votos) e o segundo mais votado em 2026 (197.178 votos). Canella estava cotado para ser o novo presidente da Assembleia Legislativa . Ao longo de suas passagens pela Casa, ele atuou em comissões estratégicas de Segurança Pública e Desenvolvimento Regional. Porém, qual a chance de recuperar força interna após ser considerado suspeito de ser o articulador político de uma organização criminosa armada que utilizava uma rede de postos de combustíveis (96 postos entre 112 empresas investigadas) para lavar dinheiro? Segundo a PF, pessoas ligadas a Canella movimentaram mais de R$ 7,6 bilhões em seis anos.

Prevenção ao suicídio de autistas adultos

Projeto de Aureo Ribeiro visa reconhecer o sofrimento psíquico de autistas - Divulgação

Projeto de Aureo Ribeiro visa reconhecer o sofrimento psíquico de autistas Divulgação

A Câmara dos Deputados aprovou requerimento de urgência do projeto que cria diretrizes de inclusão no trabalho e de atenção à saúde mental de autistas adolescentes e adultos. A proposta é do deputado Aureo Ribeiro (SD-RJ). Segundo o Censo 2022, o Brasil tem 2,4 milhões de pessoas autistas. Fatores como isolamento e esgotamento crônico seriam alguns dos motivos que fazem o grupo apresentar risco de suicídio superior ao da população geral.

Os novos desafios na administração de condomínios

Além de administrar contas, manutenção predial e regras de convivência, síndicos e gestores passaram a lidar com situações cada vez mais complexas em condomínios, como violência doméstica, ameaças, crises de saúde mental e uso de novas tecnologias, entre elas, reconhecimento facial e recarga de veículos elétricos. O CEX Experience 2026 discutirá esses e outros temas das áreas de segurança e tecnologia no dia 13 de novembro, em Copacabana.

Escola elege deputados

O Rio de Janeiro elegeu seis lideranças formadas pelo RenovaBR, escola de formação política: Daniel Soranz e Renan Ferreirinha, do PSD, e Luiz Lima (Novo). E para Alerj, João Pires e Joyce Trindade (ambos do PSD) e Raone Ferreira (PT). A lista inclui os suplentes Maicon Cruz (PV) e Carol Sponza (Novo).

PICADINHO

Hoje, a Afya Clínica Acadêmica oferece exames e atendimento gratuito para mulheres, das 8h às 16h, mediante agendamento por WhatsApp: (21) 3219-4040. Avenida Ayrton Senna, 2.200, Barra da Tijuca.

O Instituto Uevom, no Complexo da Maré, com patrocínio da Petrobras, oferece mais de 150 vagas para atividades físicas adaptadas focadas em pessoas com deficiência. As inscrições são gratuitas.



Até o dia 25, a primeira edição do Circuito Rio Oktoberfest reúne 10 bares e restaurantes com receitas próprias em circuito gastronômico dedicado à culinária alemã.

Colaboração de Claudia Villas Boas