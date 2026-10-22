Parlamentar foi eleito vereador do Rio pela primeira vez na eleição de 2024 pelo Partido Podemos - divulgação/ Luciola Villela

Parlamentar foi eleito vereador do Rio pela primeira vez na eleição de 2024 pelo Partido Podemosdivulgação/ Luciola Villela

Publicado 22/10/2026 05:00

A exemplo do que vive a Assembleia Legislativa diante de deputados acusados de práticas ilegais, a Câmara de Vereadores do Rio sofrerá pressões para tomar posição mais dura contra o vereador Fábio Silva Costa (Podemos), alvo de graves acusações criminais e eleitorais . Apontado pela Polícia Federal (na Operação Backbone) como proprietário e beneficiário de empresas provedoras de internet controladas pelo Comando Vermelho em comunidades do Rio (como no Complexo do Chapadão), ele beneficia-se da violência e da intimidação a concorrentes. A população aguarda dos pares do parlamentar que haja rigor ético exemplar. Afinal, lavagem de dinheiro tem sido uma das constatações da Polícia Federal também no universo dos políticos.

Agência anti-máfia iniciará após eleição

Deputado federal Julio Lopes (PP) irá intensificar combate às falsificações - Divulgação

Deputado federal Julio Lopes (PP) irá intensificar combate às falsificaçõesDivulgação

O presidente da Frente Parlamentar de Combate à Pirataria, deputado federal Julio Lopes (PP), irá convocar audiência pública para, após o segundo turno da eleição no próximo dia 25, discutir e implementar o início dos trabalhos da Agência Anti-Máfia. "Só o Estado do Rio tem um prejuízo estimado em R$ 35,98 bilhões por ano devido à pirataria, contrabando e falsificação, ficando em quarto lugar entre os estados brasileiros", afirma o parlamentar.

Flávio Bolsonaro contra rastreamento de armas

A CPI das Armas da Alerj, presidida por Carlos Minc (PSB), foi instalada em setembro de 2015 e concluída em outubro de 2016, com o relatório final aprovado em novembro de 2018. Minc conta que o então deputado Flávio Bolsonaro foi a única pessoa da Comissão que votou contra o projeto de lei. Ele dizia: "Não tem que rastrear arma de policial".

Ramagem quer subir a rampa do Planalto

O ex-deputado e ex-diretor da Abin, Alexandre Ramagem, que encontra-se nos Estados Unidos após ter sido condenado pelo STF no processo que apura tentativa de golpe de Estado, quer voltar ao Brasil em caso de vitória de Flávio Bolsonaro. Ele pretende cumprir promessa feita em agosto: "Vamos ganhar e ter uma grande vitória: subir junto a rampa do Palácio em 2027".

PICADINHO

De hoje a 01/11, o Teatro Carlos Gomes, no Centro, recebe a Ocupação da Armazém Companhia de Teatro com o espetáculo "Gaivota", o documentário "Brás Cubas do outro lado do mundo" sobre as viagens internacionais da Armazém à Rússia e China, seguido de bate-papo e oficina dedicada às práticas e processos de criação da Armazém.



O ator Higor Campagnaro volta aos palcos de amanhã a 15 de novembro em "O Extermínio da Cegonha", no Espaço Cultural Municipal Sérgio Porto. Rua Humaitá, 163.



A Vila Olímpica do Alemão receberá amanhã, às 9h15, o coral de crianças do Espaço de Desenvolvimento Infantil Dona Lindu. A unidade municipal faz parte do projeto "Vozes do Alemão", do Instituto Sessub, que fortalece a aprendizagem através da música.



Colaboração de Claudia Villas Boas